Final increíble: perdió 24.000 dólares a pasos de la llegada

Tenía todo controlado. O no. Le faltaban dos pasos, o tres quizá. Venía relojeando a su rival, que no parecía tener intenciones de acelerar. Entonces, a velocidad crucero, fue directo hacia la meta. Y así fue cómo el ugandés Jacob Kiplimo perdió la San Silvestre paulista. En cuanto se distrajo, el keniata Kibiwott Kandie hizo un último sprint, con la energía que le quedaba y le sacó el triunfo. Y no sólo eso: también los 94.000 reales, unos 24.000 dólares.

El rostro del ugandés luego de la carrera hablaba por sí sólo. Sin poder creer que se le haya escapado la victoria en la 95° edición de la mítica carrera brasileña, que consta de un circuito de 15 kilómetros y que año tras año cuenta con elite de primer nivel. De hecho, entre las mujeres, la ganadora fue Brigid Kosgei la ahora dueña del récord mundial en maratón.

Pecado de juventud de Kiplimo, con apenas 19 años, quien lideró la carrera de punta a punta, a excepción de esos últimos pasos finales. El tiempo del ganador fue de 42 minutos y 59 segundos, mientras que su tiempo quedó registrado apenas un segundo después.

Kandie, el ganador, además marcó un nuevo récord en la carrera: superó la mejor marca que estaba en manos de Paul Tergat desde 1995, con 43 minutos y 12 segundos. Es la primera vez que un corredor baja de los 43 minutos.

