¿Se puede correr embarazada?

En el 2014, Alysia Montaño sorprendió al mundo participando de los trials de Estados Unidos corriendo los 800 metros cursando un embarazo de siete meses (unas 34 semanas). Su expectativa no era la de ganar, de hecho finalizó en la última posición, sino demostrar que podía participar y seguir corriendo antes de convertirse en madre por primera vez. Años después lo repetiría con su segundo embarazo.

"He estado corriendo durante todo mi embarazo y me sentía muy, muy bien en todo este proceso. He descubierto que el ejercicio durante el embarazo es lo bueno para la madre y el bebé”, explicó en aquel entonces. Y aclaró que siempre estuvo en contacto con su médico obstetra, para estar tranquila sobre cómo hacerlo de manera saludable.

Son muchas las mujeres que, sin ser grandes atletas, buscan continuar con la actividad deportiva aún durante las semanas que pueda durar el embarazo. Siempre con el seguimiendo de un médico obstetra, siguiendo las pautas de cuidado y siendo muy responsables -sobre todo en tiempos de pandemia- se puede seguir disfrutando del running.

Una nueva columna de Paso a Paso para aprender a correr: Correr durante el embarazo.

