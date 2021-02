Si me duele ¿sigo corriendo?

Abandonar un entreno o carrera a riesgo de una lesión suele ser un planteo que muchos de los corredores más apasionados se han hecho más de una vez en su vida. ¿Es válido forzar el cuerpo por encima de la exigencia prevista para cada sesión? La pregunta es muy sencilla pero la respuesta resulta muy compleja.

Sobrellevar algún problema físico durante un entrenamiento puede parecer, a veces, una batalla ganada –dentro de la falsa épica del runner-. Superar el NO que envía el cerebro e invita a claudicar es una buena señal, pero no escuchar las señales del cuerpo puede ser un riesgo a corto-mediano-largo plazo. Generalmente el cuerpo avisa pero el atleta, metido de lleno en su objetivo, no lo escucha.

Es sabido que las cadenas se rompen por el eslabón más débil. No importa si la resistencia, la velocidad o el VO2 Máximo estén a tope. Un pequeño detalle puede dejar a cualquiera en el “dique seco”. Seguir machacando el organismo a pesar de las alerta puede traer una lesión mucho más severa –que la molestia que se arrastra- si no se para a tiempo.

Nunca es agradable tener una lesión, pero el peor momento para que suceda es cerca al objetivo. Si sucedió antes y la recuperación no ha sido completa –con el riesgo latente de recaer- ¿vale la pena ponerse en la línea de largada? En ese caso: ¿La experiencia será divertida, dolorosa, frustrante, lejana a la performance buscada?

Si el dolor limita al corredor lo mejor, por más que pese, es “irse al mazo” y esperar una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque las lesiones por compensar el gesto deportivo normal pueden tomar meses en sanar y crear lesiones aún peores.

CONSEJO SI APARECEN MOLESTIAS O NO SANAN LAS LESIONES PREVIAS A UNA COMPETENCIA

En primera medida hablar con el entrenador para evaluar el escenario y consultar a un médico especialista de confianza. El doctor será totalmente objetivo, sin sentimentalismo alguno, y se mantendrá firme. Verá el bosque en vez del árbol y evaluará los riesgos en el presente pero sobre todo el riesgo a futuro relacionado directamente al deporte (pan para hoy, hambre para mañana).

