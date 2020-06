Tres documentales imperdibles sobre running

Los corredores siempre están en constante búsqueda de inspiración y para romper la monotonía qué mejor que estos tres documentales disponibles en la plataforma on demand en Netflix.

The Barkley Marathons: The Race that eats its Young



El retrato de una carrera “imposible”. El documental de este evento, basado en un escape histórico de una las prisiones más despiadadas y seguras de Estados Unidos, en el que 40 corredores de todas partes del mundo ponen a prueba sus límites de resistencia física y mental, en el que el valor del dolor está por encima de alcanzar la meta.



Director: Annika Iltis, Timothy James Kane



Karl Meltzer: Hecho para romperse

En este film, el ultramaratonista estadounidense va por la hazaña de conquistar en su último intento el récord del sendero Apalache (un tradicional recorrido de 3500 kilómetros en el este de EEUU). Tardar menos de 46 días es el objetivo de Karl Meltzer que desafía lo irrealizable junto a su equipo de apoyo en este documental producido por Red Bull.



Protagonistas: Karl Meltzer

Director: Matt Katsolis

I Am Bolt



No solo de carreras extremas vive el runner. Este es un retrato íntimo del velocista más grande de todos los tiempos, la persona que se esconde detrás del mito con imágenes grabadas por el propio Usain Bolt.

En este documental, el multi campeón olímpico hace un repaso de su carrera, el día a día de su rutina fuera de las pistas y de su vida personal, desde su primera gran victoria a los 15 años, hasta el triple-triple histórico conquistado en Río 2016.



Protagonista: Usain Bolt

Director: Gabe Turner, Benjamin Turner

