Vuelve a correr después de ser atropellado

El keniata Geoffrey Kamworor, ex plusmarquista mundial de medio maratón, regresará a la competición el próximo mes de febrero en Ras Al Kaimah, uno de los eventos atléticos más prestigiosos del planeta.

El 19 de febrero, ocho meses después de haber sido atropellado en su país mientras se entrenaba, el atleta correrá en Emiratos Árabes (donde compitió por última vez hace un año).

“Estaba a un kilómetro de distancia de mi casa durante mi fondo matutino cuando una moto a alta velocidad me golpeó por atrás. Me caí y me lastimé la pierna y la cabeza”, explica Kanworor sobre el accidente. “El conductor me ayudó a levantarme y me llevó al hospital donde me trataron”, agregó el fondista que pudo recuperarse con éxito en Eldoret.

El campeón del Maratón de Nueva York será de la partida de este majestuoso evento junto a Jacob Kiplimo y Kibiwott Kandie (actual WR holder en 21K), el suizo Julien Wanders y el etíope Wasihun para luchar por la victoria, mientras que entre las damas estarán en la línea de largada de RAK un pack de estrellas de la talla de Peres Jepchirchir, Ababel Yeshaneh, Yehualaw, Brigid Kosgei y Hellen Obiri.

Lee También