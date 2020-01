Todos quieren homenajearlo. Y también, quizás, encontrar un lugar donde llorarlo junto con otros fans. El running no se quedará afuera, y en Filipinas apareció la primera idea: una carrera que tendrá dos distancias particulares: un circuito de 8k y otro de 24k, haciendo alusión a los números de camiseta que usó Kobe Bryant durante su brillante paso por Los Angeles Lakers.

As a tribute to Kobe Bryant, surgió como una idea del coach Isaac Miko S. Masiglat, quien le contó a sus amigos que, a modo de homenaje persinal, iba a correr 24 minutos el primer día y luego 24 kilómetros el fin de semana. Y decidieron organizar el “Run For Kobe”, que será el 1 de febrero.

“Kobe tuvo un gran impacto en mi vida como entrenador, su trabajo duro, su dedicación y mentalidad. La mentalidad Mamba fue muy influyente”, explicpo Masiglat, quien trabajaba como preparador físico del equipo de basquet de la Universidad del Sur de Filipinas.

La carrera comenzará y finalizará en el Cebu City Sports Center (CCSC). Será gratuita y comenzará a las 4 am hora local.

