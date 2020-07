El entrenamiento viral de un atleta argentino

Desde hace algo más de un mes, y después de 90 días de cuarentena, en Esquel, en Chubut, provincia del Sur argentino, se abrieron las puertas y se pudo volver a correr. Y quien lo aprovecha día a día es Eulalio Muñoz, atleta argentino que volvió a entrenarse con los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, para los que ya está clasificado.

"Arranco a correr a las 6 de la mañana. A las 18 hs vuelvo a entrenar, sábado y domingo solo 1 vez. No hay que pensar mucho porque sino te volvés. Salís y enfrentas el clima habitual de Esquel, el frío siempre está presente es parte de nosotros. En Esquel hace ya más de un mes que estamos corriendo, la cuarentena duro 80 días. No hubo casos de covid-19” contó en Club 94.7.

El chubutense logró su marca olímpica en Valencia, con un tiempo de 2h11m23 y se sumó a Joaquín Arbe, ya clasificado también. Ahora, con la suspensión de los Juegos, deberá esperar para organizar lo que se viene. "Tenía planeado a irme a Cachi en Salta y luego a México para la preparación de Tokio. Como no se van a hacer los Juegos este año, estaremos entrenando acá en Esquel a la espera de lo que se defina, preparándonos para cuando nos toque competir”, contó.

“Cuando uno tiene un sueño tiene ganas, no la piensa mucho. Siempre me pongo en la cabeza que si no entreno, hay otro que lo esta haciendo y me esta sacando ventaja. Mi idea siempre es mejorar, año tras año hemos mejorado marca”, explicó sobre las motivaciones a la hora de salir a entrenar con nieve y frío y en soledad.

Además, confesó que tenía otro sueño previo en convertirse en atleta y futuro maratonista olímpico: "Mi sueño era ser futbolista, jugar en River. Empecé a correr porque el club donde jugaba cerró y un amigo me invitó a una carrera, era supuestamente de 5k pero no había cupo y me anotaron una de 21k. Quede 5º, corrí en 1h 22min mi primera media maratón”.

