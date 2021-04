No cambia de idea: Ryan Garcia dio un llamativo motivo por el que se retiraría a los 26 años

Ryan Garcia viene de consagrarse Campeón del Mundo Ligero CMB Interino luego de haber vencido a Luke Campbell por la vía rápida, y debe defender su cetro frente a Javier Fortuna. De todas maneras, el peleador de California volvió a reiterar que se quiere retirar cuando cumpla 26 años porque quiera ponerse a tono para dar el salto a las artes marciales mixtas.

La vuelta de Golden Boy Promotion estrenó el 2021 de la mejor manera luego de que el nacido en Los Ángeles se haya consagrado de la mejor manera con una victoria por knockout. No hay dudas de que su regreso estuvo a la altura de las circunstancias ya que movió una gran cantidad de público.

A pesar de esto, el año pasado, Ryan Garcia había dicho que a los 26 años se iba a retirar del boxeo, declaración que sorprendió a propios y extraños. De todas maneras, en aquella ocasión no había dado las razones, pero ayer, con Ben Askren, futuro rival de Jake Paul, el estadounidense dijo cuál eran los motivos para colgar los guantes.

“Déjame decirte algo, Ben, nunca he dicho esto al aire. Pero después, siempre he dicho que me retiraré a los 26. Todos me miran como loco, ¿no? Pero lo estoy haciendo, para entrar en el ring de MMA”, expresó Garcia en el podcast del expleador de la UFC.

Y agregó: “Así que voy a necesitar que me enseñes algunas técnicas de lucha antes de que siquiera empiece a intentar sumergirme allí. Así que un poco de lucha, y luego partiremos de ahí”.

Lee También