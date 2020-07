Ryan Garcia le lanzó un nuevo tiro a Golden Boy Promtion y pide respeto

En las últimas semanas se concretó para Ryan Garcia uno de los deseos más importantes en el último tiempo, tener una pelea por Título Mundial, ya que el CMB anunció que él y Luke Campbell por el cetro interino ligero. Sin embargo, el joven invicto quiere, luego de enfrentar al británico, nuevos retos por lo que volvió a cruzar a Golden Boy Promotion.

El quiebre entre la promotora de Oscar de la Hoya con el peleador comenzó cuando él decidió bajarse de la cartelera del 4 de julio porque consideraba que una bolsa de 200 mil dólares era muy baja para el show que brinda. Es más, esta pelea se trasladó a Twitter ya que Garcia trató de hater al exboxeador luego de que haya tuiteado que el regreso de la empresa será a fines de julio debido a que el boxeador de Eddy Reynoso decidió no pelear.

Ryan Garcia quieren que Golden Boy lo respeten como el boxeador que es. (Getty)

Sin embargo, en esta ocasión, Ryan Garcia se mostró descontento con Golden Boy Promotion ya que considera que la empresa no confía en lo que puede dar. Además, dijo que si es así que residan contrato con él.

"Si no creen que soy el próximo campeón del mundo, si no creen que soy el próximo gran luchador del mundo, demuéstralo, déjame ir", expresó Garcia a The Athletic. A su vez, se preguntó por qué retienen a alguien que no va a ser una “mierda” en el boxeo.

"No me detengas; Libérame. Si no crees que soy un verdadero negocio, porque estás insinuando que realmente no soy el verdadero negocio y que aún no estoy en ese nivel, libérame y te lo demostraré", reiteró Ryan Garcia quien explicó que al decir esto cuida de su carrera.

