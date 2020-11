Posponen el combate de Ryan Garcia por positivo en COVID-19 de Luke Campbell

Ryan Garcia comenzó un 2020 con grandes expectativas y parecía encaminarse de la mejor manera a pesar de que haya estallado la pandemia causada por el coronavirus ya que iba a pelear en diciembre por el Título Ligero CMB Interino Vacante frente a Luke Campbell. Sin embargo, a menos de un mes la pelea, el británico dio positivo en COVID-19 y se pospone la pelea.

El estadounidense es colocado por muchos fanáticos como el futuro del deporte de los puños debido a las grandes la condiciones que tiene dentro y fuera del ring. Muchos técnicos y especialistas de la materia dicen que es el nuevo Canelo Álvarez por su técnica y la masa de aficionados que capta en las redes sociales.

Sin embargo, el 2020 para Ryan Garcia se comenzó a truncar cuando exigió una bolsa superior a los 200 mil dólares para volver al ring el 7 de julio, lo que provocó una pelea con Óscar de la Hoya vía redes sociales.

A pesar de esto, en agosto el CMB anunció que el estadounidense y Luke Campbell iban a combatir por su Título Mundial Ligero Interino Vacante. La fecha para el combate se colocó para el 5 de diciembre en Estados Unidos, pero hoy se informó que el británico dio positivo en COVID-19 por lo que la pelea se pospone por lo menos por 10 días o a más tardar para enero de 2021.

¿Qué sucede con la pelea?

Obviamente que la pelea no se suspende y el organismo que preside Mauricio Sulaimán no le dará otro rival a Ryan Garcia. Sin embargo, según lo informado por The Athletic, ambas empresas siguen trabajando y consideran que podría llevarse adelante, de no mediar ningún inconveniente, el próximo 19 de diciembre.

