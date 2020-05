Ryan Garcia volvió a hablar y se comparó con una leyenda de la historia del boxeo

No hay dudas que Ryan Garcia sabe venderse. Siempre que tiene la oportunidad el joven boxeador de las redes sociales se deja algún comentario que ponen de nuevo todos los focos sobre ya se por polémico o controversial de su comentario. Y esta vez el joven boxeador dio la nota al comparar a los cuatro mejores de la categoría ligero con los Cuatro Reyes del boxeo.

El joven estadounidense habló con BoxingScene y dijo que la categoría ligero se encuentra en su mejor momento y que será como reversión del mejor momento del peso mediano los ochenta. "Ya sabes, Duran, Hagler, Hearns, todos ellos, pero en la división de peso ligero", expresó el Rompe Corazones.

Comparó a la categoría ligero de la actualidad con los Cuatro Reyes del Boxeo.

Además, dijo que las 136 libras tiene todo tipo de boxeadores como David Haney, que largo y flaco, Teófimo López, corto, habilidoso y demoledor, a Gervonta Davis, a quien considera como un pequeño Mike Tyson, y a Vasily Lomachenko, que es mágico. "Y luego me tienes a mi. Entonces, estoy listo para eso, no importa quién sea: Teofimo, Devin, Gervonta", expresó García.

Till I collapse �� pic.twitter.com/jMXvjkvuiq — Ryan Garcia (@KingRyanG) May 20, 2020

Por otro lado, el joven boxeador volvió a reiterar que quiere grandes peleas y que quiere enfrentar a Davis por un título del mundo. "Él (Gervonta Davis) no ama realmente el boxeo. Yo veo que él ama el dinero. Entonces, él no necesita ser campeón del mundo. Yo soy como Muhammad Ali. Necesito ser campeón del mundo. Él no puede representarlo como yo. Entonces, esa es mi actitud sobre esto y estoy listo para demostrar éstas palabras", finalizó Ryan Garcia.

