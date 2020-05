"Sabía que iba a ser varón": Lorelei Tarón cuenta la historia de su cuarto embarazo

La llegada de Radamel Falcao a Turquía solo ha supuesto buenas noticias para él y su familia. Hace unas semanas se confirmó que iba a ser padre por cuarta vez y fue por inocente comentario en Instagram que todos supimos que el bebé va a ser varón.

Tanto falcao como Tarón compartieron la foto de la ecografía que confirmaba el embarazo de Lorelei. Luego de eso, fue la esposa de Cesc Fabregas quien en un comentario terminó de revelar todo: "Por fin llegó el hombre", escribió emocionada.

Hasta ahí se contaban los detalles de esta historia. Sin embargo, toda la familia García Tarón decidió aparecer en entrevista con RCN Entretenimiento y hablar un poco de lo que han vivido desde que supieron que llegaría un sexto miembro al hogar. Lorelei aseguró que todo el tiempo tuvo el presentimiento de que estaba embarazada y que iba a ser niño.

"Me salió positivo y el médico me dijo: "¿Cómo sabés que ya estás embarazada?", porque yo tenía unos días y el test no te sale enseguida. Yo le dije: "Yo sé, estoy embarazada", y aunque sea muy poco me salió positivo. Igual yo ya sabía, Dios me había dicho que iba a tener un varón".