Santiago Giménez pide a comentaristas de TUDN que no le digan 'Chaquito'

Santiago Giménez comenzó a escribir su propia historia en el futbol mexicano, de manera oficial, el 2 de agosto de 2017, cuando debutó como futbolista profesional de Cruz Azul, en un partido de Copa MX, sin embargo, su apellido siempre será referencia del último gran ídolo cementero: Christian Giménez.

Es por ello que desde que comenzó a patear una pelota, al delantero de La Máquina se le suele identificar como el 'Chaquito', haciendo referencia claramente a su padre el 'Chaco', no obstante, es algo que no le agrada del todo al canterano cementero, por lo que pidió que no lo llamen más así.

Fue a través de un Instagram live, en entrevista con Emanuel Villa, donde Santiago Giménez le pidió al exgoleador de Cruz Azul que le indicara a sus compañeros de Televisa Deportes que no lo llamaran más 'Chaquito' durante las narraciones de los partidos de Cruz Azul.

"Dile a los de TUDN que me siguen diciendo Chaquito", le pidió entre risas el juvenil de 19 años al 'Tito', aprovechando que ahora se desempeña como analista de Televisa Deportes, desde donde realiza entrevistas y suele comentar los partido de la Liga MX, sobre todo los de La Máquina. "El Bebote, ¿no?", insistió Santi.

"No lo entienden, ya saben, es un apodo que no te compete, y ya se lo explicamos en aquella nota que hicimos con tu papá, de dónde viene el apodo (Bebote), por qué se forjó ese apodo y aparte que te queda como anillo al dedo, pero no lo quieren entender, porque tal vez les sea más facil decir que eres el Chaquito porque eres el hjjo de Christian, el Chaco, y no quieren realmente aprender los nuevos apodos que están de moda y son los que vienen con mucha fuerza", lamentó el exgoleador acerca de sus compañeros.

¿Por qué le dicen 'Bebote' a Santiago Giménez?

Como el gran amigo que 'Tio' Villa es de su papá, Christian Giménez, conoce a la perfección el origen de dicho mote, ya que se remonta a una anécdota en una reunión entre los amigos y cuando Santi Giménez era apenas un niño.

"El problema de Santiago es que ya tenía un físico importante, te hablo cuando tenía 11-12 años, y ya era todo un niñote, pero era mentalmente un niño. Entonces nos juntábamos con Christian a veces, a tomar mate y llegaba (Santi), por eso el apodo de Bebote, porque llegaba, grandote como estaba, físicamente desarrollado, pero era un niño por dentro todavía", recordó hace tiempo 'Tito' Villa en una entrevista con Futbol Total.

"Entonces decía ‘Papá, quiero la leche’. ¿La leche? Medía ya 1.70 Santiago, y entonces nos reíamos muchísimo con Christian. ‘El Bebote quiere la leche’, me decía Christian. Y sobre todo da esta sensación el día de hoy de ver a ese nene que pedía la leche hace ocho o 10 años atrás, convertido ya en un hombre, en un profesional y destacando en una liga tan importante”, añadió.

Lee También