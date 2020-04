Sara Corrales y la respuesta que muchos hombres esperan

Sara Corrales es también una de las actrices más queridas en la televisión colombiana, actualmente se encuentra en territorio mexicano en donde cumple con el periodo de aislamiento obligatorio.

En la comodidad de su hogar la paisa subió un estado a su Instagram en el cual le permitió a sus fanáticos la realización de algunas preguntas.

Muchos, sin dudarlo, se mandaron al frente y le preguntaron por su estado civil.

Las respuestas dejaron a más de uno anonadado! "No tengo novio. Al parecer soy la presidenta del club de solteras a nivel interplanetario", tiró.

"Precisamente por lo inteligente que soy no quiero elegir mal al futuro esposo y padre de mis hijos. Hasta hoy no he conocido a ese hombre que yo sueño. Así que prefiero estar sola que con alguien que no cumpla mis expectativas", fue la respuesta a una pregunta en donde le consultaban las razones por la cuales no ha contraído matrimonio.

