Sara Kohan explotó de bronca: aseguró que su hijo es de Javier 'Chicharito' Hernández

Quitando el nacimiento de su primera hija, Javier Hernández querrá borrar de inmediato todo lo demás que sucedió en el 2020. No logró asentarse en Los Angeles Galaxy, quedó al borde de la eliminación en la MLS, solamente pudo convertir un gol y también tuvo dolores de cabeza en su vida personal.

A través de las redes sociales, miles de usuarios empezaron a especular una infidelidad por parte de su esposa, Sara Kohan, con su coach, Diego Dreyfus. ¿Por qué razón? Por dos situaciones específicas que muchos tomaron como referencia para plantear el amor entre la modelo y el empresario.

"Entonces ya, solo me quedo con esta historia y cierro los ojos y me imagino: Toco la puerta, me abres y no tenemos que esconder a nadie, ni siquiera a tus hijos o tu esposo, el gran amor que nos tenemos. Me quedo con esta historia, sin miedo, sin posesión y sin que necesariamente tenga que ser real en mis cinco sentidos", expresó el coach en el podcast 'Put* el que no lo oiga', alimentando la imaginación de varios.

Cómo la realidad supera a la ficción, aquí hay más pruebas irrefutables de que el Chicharito es un CUCK y Dreyfus el que le hace el favor pic.twitter.com/EaC3N8G0jO — Guard1anes MX Shitposting (@LigaMXShitpost) October 23, 2020

Lo cierto es que todos estos rumores llegaron a California y la esposa de Chicharito se manifestó al respecto en las redes sociales negándolo todo. "Esto no debería decirse, pero la información se ha salido de control. Estoy cansada de recibir mensajes diciendo que el papá de Noah es Diego (Dreyfus) porque tiene ojos azules. Su papá es Javier. Yo ya estaba embarazada cuando lo conocí en Londres".

"Él tiene ojos azules por genética. Mi mamá tiene los mismos ojos azules que él. Fin de la historia. Dejen de molestar a mi familia", publicó Sara Kohan en su cuenta personal de Instagram, refiriéndose a su primer hijo. Por su parte, el delantero mexicano optó por guardar silencio y no hacerle caso a los dichos.

