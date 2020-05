Cruda confesión de Sara Uribe: "Tuve que aguantar hambre para agradar al medio"

El periodo de aislamiento ha servido para que todos nos cuidemos y evitemos la propagación del coronavirus que tanto nos ha afectado. Para sobrellevar el momento, algunos han aprovechado el tiempo libre para hacer ejercicio, leer, ver películas y series favoritas, entre otras cosas.

Durante la cuarentena, Sara Uribe confesó a todos sus seguidores uno de los motivos que la tienen bastante alegre. Hace algunos días dijo: "Muchachos logré subir de peso y ha sido la mayor felicidad. Estoy comiendo bien y durmiendo bien. Se nota que en algo me ha servido esta cuarentena", dijo.

Pero esto le trajo algunas críticas de varios de sus seguidores y es que tras su embarazo su relación con su cuerpo ha cambiado y ya no permite que le exijan como antes.

A pesar de esto, Sara en un video en Instagram explotó y dijo: "Salí en SoHo, tuve que aguantar hambre para estar en televisión. Me hicieron operar muchas veces mis senos… porque servía, porque no servía… porque tenía que agradarle al medio. Si me daba celulitis no podía estar en un desfile", comentó.

Hoy en día, Sara ya no se preocupa por lo que otros piensen de su cuerpo. Aunque admite que le lastiman algunos comentarios, pero intenta no prestarles atención.

También, Sara se preocupa más por recuperarse de la hernia que le quedó luego del embarazo, por la cual tuvo que someterse a una operación.

Lee También