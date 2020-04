Lo que por agua viene...: Sara Uribe dio a entender que terminó con Fredy Guarín

Una de las parejas más polémicas en el mundo de la farándula colombiana, sin ninguna duda, ha sido la de Sara Uribe y Fredy Guarín, quien dejó a su exesposa, Andreina Fiallo, para estar con la presentadora y modelo.

Durante mucho tiempo, la pareja fue tendencia en las redes sociales ya que eran muy activos con sus publicaciones, sobre todo en Instagram, donde no desaprovechaban oportunidad para demostrar su amor.

Sin embargo, tiempo después, se vio un claro distanciamiento entre la pareja, a tal punto que varios programas de variedades hablaron de una posible ruptura entre ellos, pero a fin de año se les vio juntos, por lo que se pensó que estaban juntos.

Ahora, en un video en vivo en Instagram, Sara volvió a hablar sobre su vida y afirmó varias cosas, que dieron a entender a muchos de sus seguidores que ya no se encuentra en una relación con el futbolista del Vasco da Gama.

“Yo estaba en una depresión muy brava, yo me había venido de China, estaba con mi niño en un hotel en Bogotá, me llevé a mi mamá de Medellín y mi mamá se me complicó de un momento a otro”, dijo Sara.

Y agregó: “Y yo dije, juepucha, qué está pasando, mi relación, mi familia, mi trabajo, todo mi entorno”, dando a entender que los rumores eran ciertos".

