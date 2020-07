"Lo voy a amar toda la vida": Sara Uribe contó todo lo que pasó con Guarín

Una de las parejas que más ha dado de qué hablar en los últimos meses es la de Sara Uribe y Fredy Guarín, quienes estuvieron juntos durante algunos años, pero después de varios inconvenientes terminaron la relación.

Quien más ha hablado del tema y ha dejado claro que las cosas terminaron es ella y por medio de varios videos en su cuenta de Instagram ha dicho algunos de los motivos por los que ya no está con el jugador.

Sin embargo, siempre hay detalles en los que el público confunde las cosas y de una u otra forma piensan que ya van a volver a estar juntos, pero esa posibilidad está cerrada. Lo que sí hay es una gran admiración de ella hacia él.

Sara participó de ‘live’ de Instagram, invitada por Analia Michelengeli, quien fuera directora de ‘Protagonistas de novela’, reality en el que participó la antioqueña. Allí se atrevió a hablar por primera vez de su relación con el futbolista, luego de que se confirmara su alejamiento.



“Fredy toda la vida va a ser el papá de mi hijo y yo feliz de que sea un gran papá con Jacobo, y que Jacobo siempre se llene del amor de su padre, porque es un ídolo en todo lo que hace; es un hombre muy exitoso. Mi hijo va a tener el mejor referente de papá”, aseguró Uribe.



La presentadora llenó de elogios a Guarín y dijo que toda su vida tendrá un lindo sentimiento por el futbolista. “A Fredy lo voy a amar toda mi vida, porque es el papá de mi hijo. O sea, no le tengo sino agradecimiento en todo. Y yo lo admiro porque es un teso, un gran futbolista, ha llegado a donde ha querido, ha sacado a su familia adelante, ha sido mi pana. (…) Fredy me dio lo mejor de mi vida, a este ángel. Yo vivo agradecida, porque me llenó de amor y de felicidad con este negro que es mi compañía, mi vida, todo. Jacobo es la bendición más bonita de mi vida; me llenó el alma y la vida”, comentó.

