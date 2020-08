El padre David Benavidez dijo que Saúl Álvarez no accedió a la pelea porque sabe que pierde

El último martes en el mundo del boxeo se generó un gran revuelo luego de que el Consejo Mundial de Boxeo haya decidido que Saúl Álvarez pelee con Avni Yildirim por el Título Mundial Supermediano vacante. Y no hay dudas quienes se mostraron sorprendidos fue el equipo de David Benavidez.

El estadounidense, que perdió el cetro en la balanza, fue uno de los boxeadores que siempre pidió la pelea con el Tapatío por la gloria y no por el dinero. Y a días de que se haya tomado esta decisión quien habló fue el padre y entrenador de Bandera Roja, José Benavidez.

"A Benavidez no le hizo una oferta. A todos los campeones le hizo una oferta, pero a Benavidez no le hizo. Me siento contento porque él (Canelo) siente que esa pelea no la gana y no lo culpo por no querer pelear con Benavidez. A mi me hace pensar que estamos en una buena posición", expresó Benavidez Sr. a Bolavip.

Por otro lado, explicó que el motivo de que su hijo no haya dado el peso frente al colombiano Roamer Alexis Angulo se debió a la gran cantidad de campamentos para una pelea que se cayó en varias oportunidades. De todas maneras, entiende que su hijo hizo un buen papel el sábado pasado.

�� BREAKING ��



.@Canelo Alvarez �� Avni Yildirim



For the WBC vacant SuperMiddleweight championship ���� pic.twitter.com/SshDDo4x8t — World Boxing Council (@WBCBoxing) August 18, 2020

"David no dio el peso y tiene que recibir un castigo. Entonces una pelea y yo creo que va por la pelea por título. Estoy de acuerdo que se merece un castigo", expresó José Benavidez sobre la decisión del CMB para que sean Saúl Álvarez y Avni Yildirim los retadores al cinturón. Además, comentó que aspiran volver para el 2021 y que le gustaría un combate con Caleb Plant.

