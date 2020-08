Tras sancionarse la pelea entre Canelo y Yildirim, DAZN se mantiene en silencio

Ayer por la tarde el Consejo Mundial de Boxeo sorprendió al sancionar que Saúl Álvarez y Avni Yildirim combatirán por el Título Mundial Supermediano vacante. Sin embargo, la plataforma que tiene un contrato exclusivo con el Tapatío, DAZN, no ha dicho nada al respecto, ni siquiera para felicitarlo por la nueva chance mundialista, y da la sensación que no aprobarían el combate.

La joven plataforma de boxeo es una empresa y, como tal, debe tener ganancias para que no ir a la quiebra por lo que analiza si un negocio es rentable o no. Es por esto que la plataforma, que tiene un contrato exclusivo con Canelo y Golden Boy Promtion, no aceptarían el combate entre el Tapatío y el turco.

Según Boxing Scene, DAZN, en su momento, le bajó el pulgar a que se haga Canelo Álvarez vs. Anthony Dirrell, rival que derrotó por puntos a Yildirim. Es por esto que es fácil decir que la compañia, que tiene un contrato millonario con el mexicano, diga que no al combate con el nacido en Turquía, así esté en juego el cetro mundial supermediano del CMB.

Por otro lado, el pasado 24 de julio, ESPN informó que Canelo Álvarez y Golden Boy Promotion esperaban que la joven empresa cumpla con el contrato firmado en 2018. Sin embargo, los principales ejecutivos de la empresa, John Skipper y Joe Markowski, se han mantenido firmes al decir que si quieren los 40 millones por pelea el mexicano debe combatir con rivales premiums es decir, Gennady Golovkin, Callum Smith, Billy Joe Saunders, entre otros.

Por lo tanto, será DAZN quien termine por decidir a que rival se enfrentará Saúl Álvarez en su próxima pelea si es que quiere la misma bolsa. De ser Avni Yildirim el rival, seguramente el mexicano tendrá que ajustar sus pretensiones económicas.

Lee También