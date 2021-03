Marisol González reveló la razón por la que no aceptó casarse con Canelo Álvarez

Saúl Álvarez es considerado en la actualidad como el mejor boxeador libra por libra. Además de su más que destacada actuación dentro del ring, el pugilista también presenta una intensa vida romántica.

Uno de los amoríos que tuvo el tapatío fue con Marisol González, pero no prosperó porque, según ella, "ambos eran muy celosos" por las edades que tenían en el momento en el que estuvieron juntos (el deportista tenía 19 años y la conductora 26).

"Duramos un año bien y después entre cortar y regresar. Siento que en ese momento las edades influyen. Yo era medio intensa con él, los dos éramos muy celosos. En ese entonces me dio el anillo y me pareció muy formal. Me daba miedo porque yo le llevaba cierta edad", senaló.

"Una vez de sorpresa me cayó aquí en México. Estaba en mi departamento y me preguntó si me quería casar con él. Guardo recuerdos muy bonitos, pero no era el momento", agregó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Incluso, la ganadora de Nuestra Belleza México en 2002 reveló que Canelo no quiso recuperar el anillo: "Una de las veces que cortábamos y regresábamos le dije que le iba a dar el anillo de regreso y nunca lo aceptó. Lo debe de tener mi mamá, fue hace mucho tiempo".

¿Cómo comenzó la relación?

Marisol explicó que se fue acercando gracias a su trabajo en Televisa Deportes: "Viajaba de lunes a jueves para cubrir a la selección y luego me iba a Sábados De Box. Me dijeron que me iba a tocar cubrir al Canelo, que era la promesa. Iba empezando y tenía 19 años, yo le llevaba siete años".

"Yo ya tenía su teléfono y lo cubría dependiendo el evento, el entrenamiento y el pesaje. De repente empezamos a hablar más. En una ocasión él iba a venir para acá y poco a poco se fue dando la relación", comentó.

