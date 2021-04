Canelo Álvarez: del nuevo negocio de las gasolineras hasta el recuerdo por el secuestro de su hermano

Saúl Álvarez cumple a la perfección dos facetas que, aunque parecen separadas, están más que relacionadas: no solo es uno de los mejores boxeadores de la historia de México, sino que también es un gran empresario.

En esa línea, el nacido en Jalisco reveló parte de su fortuna y su nuevo negocio en una entrevista: "Cada tres meses tengo entre cuatro y cinco millones de dólares. Tengo para retirarme ahorita y no tengo problema. Ahora estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras aquí en México. Se van a llamar Canelo Enery".

Sobre la manera en la que invierte, señaló que "no me gusta arriesgar todo el dinero, tienes que ser inteligente. Cuando tú arriesgas algo, o haces para ganar, pero tampoco soy tonto. Puedes tener rápido mucho dinero o rápido puedes no tener nada".

Sobre el secuestro de su hermano

Uno de los hermanos de Canelo fue víctictima del crimen organizado: en 2018 fue secuestrado y el propio pugilista debió negociar con los delincuentes para recuperarlo. Durante el programa de In Depth with Graham Bensinger, recordó esos momentos.

"Por teléfono, negocié todo para su liberación. Durante tres días negocié con esos cabrones para que lo dejaran ir. ¡Tres días!", comentó sobre el suceso que ocurrió días antes de su pelea con Rocky Fielding.

Lee También