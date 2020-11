Canelo Álvarez vs. Callum Smith: fecha confirmada para el combate por el Título Mundial AMB

���� Mi próxima pelea será en el @Alamodome de SATX, este 19 de dic vs @CallumSmith23 �� Venta de boletos miércoles 25.



���� My next fight will be at the @Alamodome in SATX, this upcoming Dec 19th vs @CallumSmith23 �� Ticket sale Wed 25th. @MatchroomBoxing @DAZNBoxing #CaneloSmith pic.twitter.com/4B68BzJwF8