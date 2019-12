Se confirmó la peor noticia: Aczino se retira de las batallas

Hace pocos días, Aczino se consagró campeón de la FMS México cosechando 27 puntos sobre 27. Se paseó por la competición ganando sus nueve batallas de forma directa, levantó el trofeo y luego nos rompió el corazón.

Es que Mauricio Hernández comunicó que no estará presente en la Liga en 2020, lo que daba indicios de lo que podría pasar el año que viene. Y lo terminó de confirmar.

En una entrevista, admitió que tendrá poco que ofrecer la próxima temporada. "Tenemos las tres God Level (en enero) y ahí ya no hay más Mau para nadie. Solo FMS Internacional, que lo estoy pensando, pero ya les dije que voy a ir", señaló.

Declaraciones de ACZINO sobre su continuidad en las batallas.



Lamentablemente no lo tendremos mucho por las competencias en el año 2020

Y añadió: "A la Red Bull no sé si voy a ir. Si lo tuviera que decidir ahorita, les diría que no. Pero tengo que pensarlo, ver cómo estoy de nivel y de ánimos. Cuando me den el ultimátum, ahí veré".

Por lo tanto, si tenemos suerte lo veremos competir en enero, en febrero en FMS Internacional y a fin de año en la Red Bull. Sería una pérdida muy grande para el freestyle, sino miren lo que opinan de él los participantes de FMS Argentina.

