Se la jugó: Kemonito eligió entre Chivas y América

Para no caer en el aburrimiento y entretener a sus seguidores, Kemonito está muy activo en todas sus redes sociales.

En esta ocasión, subió a Youtube un divertido video donde cumple con un famoso reto. El luchador contestó 100 preguntas en 5 minutos y despejó todo tipo de dudas.

Dentro de las mismas hubo una que sonó más fuerte que el resto. Al luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre lo hicieron elegir entre Chivas y América y sorprendió a todos.

Rápidamente Kemonito respondió: "Chivas". El Deportivo Guadalajara podrá presumir un nuevo fanático famoso.

Por otra parte, cabe recordar que hace unos días el peleador declaró que está cerca de su retiro: "A estas alturas preferiría estar más tiempo con mi familia porque ya los golpes están cobrando su factura, entonces, me gustaría ir dejando esto poco a poco. Yo ya lo pensé, incluso, en septiembre del año pasado yo me iba a retirar ya, pero hablando con la gente de la empresa quedamos en que iba a seguir un tiempo; ahorita estoy viendo qué tanto me ayuda mi cuerpo para seguir, si veo que va para atrás yo creo que pronto me retiraría ya y dejaría al personaje".

Lee También