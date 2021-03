Se reveló que Keylor Navas comando complot para sacar a Jorge Luis Pinto de Costa Rica

En los últimos días, Eduardo Li, ex presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, destapó una bomba que para muchos no era conocida y que no deja muy bien parado al hoy portero del Paris Saint German, Keylor Navas.

Luego de varios años de la salida del entrenador colombiano Jorge Luis Pinto del banquillo 'Tico', el ex dirigente decidió romper el silencio y declarar la verdadera razón de la salida del santandereano.

Según explica Li, el contrato de Pinto en la selección mayor de Costa Rica, contaba con una cláusula de salida, que constaba en que si la Selección perdía tres partidos consecutivos, el entrenador colombiano debía abandonar su cargo como seleccionador de Costa Rica.

Cuando la Federación y Pinto tuvieron sus diferencias, los 'Ticos' buscaron deshacerse del colombiano, pero como no había una razón de valor, decidieron apelar a la cláusula de su contrato. Li, señaló que quien comando dicha idea fue el capitán de la Selección Keylor Navas y junto a él, Celso Borges y Brayan Ruiz.

Tras las declaraciones que no dejan muy bien parados a los referentes de la Selección de Costa Rica, Celso Borges inmediatamente se refirió a lo dicho por Li. "Decir que íbamos a perder partidos para sacar a Pinto es mentira, esas declaraciones ensucian la reputación que nos hemos ganados".

Sin embargo, lo que sí dejó en claro que la relación entre Jorge Luis Pinto y sus dirigidos no era la mejor. "En ocasiones nos faltaba al respeto, no manejaba el grupo de forma adecuada, se metía en los cuartos de los jugadores y nos hacía entrenar en los días libres".

