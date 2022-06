Adrenalina en estado puro, una pugna encarnizada por trepar a la cima de un universo maravilloso, repleto de enormes figuras. El básquetbol brilla en el firmamento de los deportes más apasionantes del planeta, por su arraigo en todas las latitudes, su riquísima historia y la vigencia de estrellas descomunales, que trascienden barreras.

Este juego esplendoroso inventado por el canadiense James Naismith en un colegio secundario de Estados Unidos, allá por 1891, paraliza la rotación de la Tierra una vez cada cuatro años con la realización de la Copa del Mundo. El trofeo que cientos de selecciones anhelan levantar y guardar en sus vitrinas, pero que solo seis países supieron conseguir desde su primera edición en 1950.

Tras el éxito del último mundial en China 2019, con la consagración de España, pero fundamentalmente por su renovado formato y el corrimiento a un año impar, la Federación Internacional de Baloncesto designó para el 2023 a Filipinas, Japón e Indonesia como los organizadores de la cita. Una extrañeza absoluta, por la peculiar decisión de otorgar en tres naciones la sede, un hecho inédito para este deporte.

El norte ya se marcó en agosto, más precisamente el 25, como fecha del levantamiento del telón de esta competencia feroz entre 32 equipos, por eso se palpitará con todo este mundial con una serie de aspectos vitales para repasar y sumergirse de lleno.

25. Segundo mundial en año impar

La Copa del Mundo del básquet siempre caminó en sintonía con la cita ecuménica del fútbol, desde su edición iniciática de 1950. No obstante, la Federación Internacional analizó un cambio de paradigma rotundo y tomó la decisión de trasladar su torneo a años impares, lo que se activó en 2019. Dentro de varios argumentos para este viraje se fundamentó en la importancia de acercar la competencia a los Juegos Olímpicos y también separarse del fútbol para brindar una chance de atrapar el interés de más fanáticos en el planeta.

Por eso, la edición del 2023 se convertirá en la segunda que se llevará a cabo en un año impar, lo que le imprime una atención especial para nomenclutar el impacto y solidificar esta gigantesca apuesta de corrimiento del torneo.

24. Primera vez en tres países

Hasta la ejecución del Mundial en China 2019 se produjo la particularidad que quince países disfrutaran de la oportunidad de oficiar de anfitriones de esta maravillosa competencia, que reúne a las mejores selecciones del planeta. Algunas naciones incluso cobijaron en más de una ocasión la Copa del Mundo, como Argentina (1950 y 1990), Brasil (54 y 63) y España (86 y 2014).

No obstante, nunca antes la FIBA cristalizó una edición con una organización conjunta y mucho menos con la designación de tres. Así que la versión de 2023 quedará inmersa en los libros de historia como la primera que se jugó en tres territorios.

23. El campeón reinante

En el lejano oriente, con la expectación como protagonista absoluto por ese largo periodo de cinco años sin una Copa del Mundo, España se abrazó a las mieles de la gloria por segunda ocasión (2006 la anterior) en su historia con la obtención del mundial de China 2019.

En un desarrollo sin fisuras de la selección que comandó el italiano Sergio Scariolo, el elenco europeo derrotó en la final a Argentina 95-75 para gritar campeón, en un justo resultado para una generación repleta de éxitos.

22. El máximo ganador de los mundiales

Estados Unidos siempre ha demostrado una superioridad notoria en el básquetbol, por su idiosincrasia, su germinación inagotable de talentos, su atletismo, su conocimiento profundo de un deporte que ellos mismos inventaron y divulgaron en todo el planeta.

No obstante, los norteamericanos solamente se impusieron en cinco ocasiones, los que les alcanza para erigirse en los máximos ganadores, aunque comparten esa cantidad con la extinta Yugoslavia. Claro que uno de los motivos troncales se centra en las decisiones de USA Basketball de no enviar a sus mejores jugadores durante varias décadas, de hecho recién a partir de 1994 acudió con players de la NBA. En definitiva, Estados Unidos se alzó con el trofeo en 1954, 1986, 1994, 2020 y 2014.

21. El estadio cubierto más grande del mundo, Philippines Arena de Manila

Esta organización tripartita del mundial 2023 dispondrá de la peculiaridad que una inmensa mayoría de cotejos se disputarán en suelo de Filipinas, que será el único de los tres anfitriones que cobijará la segunda fase, a la que accederán las dieciseis mejores selecciones se disputará íntegramente en Manila, la capital filipina.

En esa tierra brillará la acción porque se albergará en el Philippines Arena, el estadio cubierto más grande del mundo. Sí, este pabellón dispone de la friolera capacidad de 55 mil personas, lo que lo catapultó a lo más alto de todo el planeta, tras su inauguración en 2014. Ese parquet se convertirá en el campo de batalla de la gran final del mundial.

20. 80 selecciones buscan su lugar en el mundial

Más allá de las ilusiones danzantes, de toda la adrenalina por vivenciar el salto inicial del próximo mundial de básquet, todavía se encuentra en pleno desarrollo las Eliminatorias, este nuevo sistema que implementó FIBA desde 2017, por lo cual aun no se conoce ninguna selección clasificada.

Esta fase de competencia se divide por cuatro continentes (América, Europa, África, Asia y Oceanía), con algunas fases previas, por lo que ochenta países pelean por abrochar uno de los 32 pasaportes a la Copa del Mundo. Europa se destaca del resto de las regiones con la intervención de 24 naciones, de las cuales 12 accederán a la cita ecuménica.

19. Cuántos países americanos clasificarán al mundial

Dentro de este modelo innovador, que dejó atrás el sistema de Premundiales para emular las Eliminatorias del fútbol con seis ventanas dispersas en un periodo de casi dos años, en el continente americano participan 16 selecciones.

De todos estos equipos, que en primera instancia se dividen en cuatro grupos de cuatro participantes, terminan obteniendo su lugar en el Mundial siete combinados, que surgen de los tres primeros de cada zona de la segunda fase y el mejor cuarto. Para China 2019 clasificaron Argentina, Brasil, Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos, Canadá y República Dominicana.

18. Todas las sedes

La edición 2023 de la Copa del Mundo se desarrollará en tres países de manera simultánea, lo que permitirá que varias ciudades se vistan de fiesta para cobijar la acción de la competencia más importante de este deporte.

Para la Fase de Grupos, que constará de ocho zonas de cuatro equipos, se convertirán en sedes el estadio Okinawa Arena de esa ciudad de Japón, el Jakarta Arena de la capital de Indonesia, mientras que de Filipinas serán recintos el Araneta Colisum y el Mall of Asia Arena de Manila. Así como la Fase Final se llevará a cabo de manera íntegra en el Philippines Arena de Manila.

17. Cuándo se jugará el mundial

Claro que la atención mayúscula de una porción enorme del planeta se centra en la inminente realización del Mundial de Qatar 2022, que romperá con una antiquísima tradición al jugarse en noviembre. No obstante, los fanáticos del básquetbol ya pueden agendarse en sus dispositivos las fechas de la cita del 2023.

Hace tiempo que la Federación Internacional comunicó que el Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia se llevará a cabo entre el 25 de agost y el 10 de septiembre del próximo año, dentro de un lapso habitual para las copas del mundo de este juego. De este modo, las miradas apuntarán a Asia durante unos excitantes 17 días.

16. Cómo se jugará el mundial

En consonancia con las modificaciones implementadas a partir de China 2019, la Copa del Mundo 2023 volverá a diagramarse con las 32 selecciones divididas en ocho zonas de cuatro equipos cada una para su primera fase.

Luego, los dos punteros de esos grupos avanzarán a la Segunda Ronda, que se edificará con cuatro zonas de cuatro, en las que solo se disputarán dos cotejos por cada seleccionado contra los rivales con los que no se enfrentaron en la anterior fase. De ahí, los dos primeros de cada grupo accederán a los cuartos de final, para armar el cuadro de eliminación directa, con las consiguientes semifinales y la final.

15. El fenómeno España

El seleccionado español se vanagloria de ostentar con el título vigente de campeón del mundo, un lauro que cosecharon en China 2019 de manera sólida, sin el brillo en el juego de antaño, pero sin sufrir sobresaltos a lo largo de toda la competencia.

El elenco ibérico se constituye en una leyenda por una explosión rotunda en el plano internacional a partir de los 2000 y que alcanzó sus puntos más altos con los títulos en las Copa del Mundo, además de la reciente, la que consiguieron en Japón 2006. De este modo, en las últimas cuatro ediciones, España se coronó en dos ocasiones, con la salvedad en el medio de los títulos de Estados Unidos en 2010 y 2014.

14. Cómo se compran las entradas

Motorizados en la ilusión de millones de fanáticos el ente organizador de la Copa del Mundo 2023 ya activó la primera etapa de adquisición de entradas para el certamen, dado que lo anunció en marzo de este año en el sitio oficial de FIBA.

Por el momento se lanzaron al público unos paquetes para la fase inicial y en agosto se habilitarán los tickets para la etapa final, así como en marzo se podrán a la venta boletos por partidos únicos. Para todas esas operaciones hay que ingresar a https://register.worldcup.basketball/es/

13. El primer campeón del mundo

La Federación Internacional de Baloncesto se fundó en 1932 con la reunión de ocho países fundadores. En esos primeros años de organización del deporte en todo el planeta se disfrutó de la intervención de este deporte en los Juegos Olímpicos desde Berlín 1936. No obstante, el Mundial recién se instauró en 1950.

En un contexto internacional de muchas naciones golpeadas por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, FIBA aceptó la candidatura de Argentina, que gozaba de una bonanza disímil a una enorme cantidad de países. De ese modo, la Copa del Mundo tuvo su primera edición en suelo sudamericano y el equipo anfitrión se alzó con el título en el mítico estadio Luna Park al vencer al seleccionado de Estados Unidos 64-50, en un final muy recordada por la afluencia de veinte mil fanáticos en la cancha y un elenco en el que brilló Oscar Furlong.

12. Quién fue el último MVP

España arrasó en China 2019, a pesar de no evidenciar un funcionamiento superlativo le alcanzó con la química de su plantilla, la orientación táctica pulida y acertada del italiano Sergio Scariolo y varias individuales en alto nivel como Marc Gasol y Juancho Hernángomez (el protagonista del film Garra de Netflix).

Claro que el elenco ibérico disfrutó de un concierto de su talentosísimo base Ricky Rubio, esa gema que brotó de muy joven en la ACB y que se instaló con fuerza en la NBA. El perimetral la rompió en la final contra Argentina con una producción espectacular de 20 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 19 de valoración. Con su trabajo sostenido en todo el certamen se alzó con el merecido premio de MVP.

11. Los países sudamericanos que perdieron ser sede de este mundial

Hasta septiembre de 2017 la Federación Internacional recibió las candidaturas para organizar el mundial de 2023. La instancia final para tomar la decisión constó de dos propuestas sólidas, la que terminó ganadora de Filipinas, Japón e Indonesia y el proyecto de Argentina y Uruguay.

Los países sudamericanos se unieron y trabajaron durantes meses para cumplimentar todos los requisitos de FIBA, planificaron las sedes y sus atributos de arraigo histórico de este deporte, así como la hermandad de sus culturales le permitieron avanzar varias fases, pero no les alcanzó para imponerse a sus rivales asiáticos.

10.Qué equipo llevará Estados Unidos

En las lejanas tierras chinas, Estados Unidos experimentó un rendimiento magro, que activó una catarata de críticas al finalizar en un escuálido séptimo puesto en la Copa del Mundo. Una rareza total, dado que el plantel dispuso de la guía de Greg Popovich en el banco y una gama de figuras de la NBA.

En ese plantel estaban Jason Tatum, Donovan Mitchel, Kemba Walker y Marcus Smart, entre otros. No obstante nunca lograron una química de equipo y los rendimientos individuales distaron de un brillo superlativo. Por eso para Tokio 2021, USA Basketball acudió a una plantilla con estrellas de la talla de Kevin Durant, Draymond Green, Damian Liliard y Jrue Holiday para alzarse con la medalla de oro. De este modo se abre el interrogante sobre si Steve Kerr logrará convencer a un grupo de astros para el 2023 y así recuperar el título.

9. Podrá Luka Doncic dar el zarpazo con Eslovenia

Desde su adolescencia el todo terreno, y bañado en un talento mágico, Luka Doncic sorprendió al universo del básquetbol con su debut en edad muy temprana en el Real Madrid. El futuro era auspicioso y el esloveno ratificó con creces todos los pronósticos con su salto a la NBA.

En la mejor liga del planeta, Luka domina con todos sus fundamentos y ya adquirió una estirpe de figura descollante con su liderazgo en Dallas Mavericks. Toda esa prepotencia también la trasladó a su seleccionado, a quien ayudó a clasificar a Tokyo 2020 y en esa cita empujó a su país hasta las semifinales, para quedarse al borde de una presea olímpica con el cuarto puesto. A raíz de su escasa disponibilidad para las eliminatorias europeas, la única incógnita sobre Eslovenia se centra en la cantidad de oportunidades que contará con su estrella, que en caso de conseguir el pasaje a la Copa del Mundo 2023 se erigirá en una de las candidatas porque ya posee un grupo de jugadores de élite y que se conectan con muy buena química.

8. ¿Tatum será el nuevo líder de Estados Unidos?

Kevin Durant se convirtió en una excepción de las estrellas de la NBA al mostrarse siempre disponible a representar al seleccionado en los torneos internacionales, con el que ganó el mundial de 2010 y los Juegos Olímpicos de 2012, 2016 y 2020. No obstante, KD aportó pistas de una posible baja del combinado nacional.

De ese modo se activa la incógnita sobre quién liderara al equipo de Steve Kerr y en ese campo se estima que Jason Tatum puede tomar la posta. De hecho, hace unos meses declaró: “Recuerdo que se enojó conmigo. Me dijo: 'No me busques. Sé tú mismo. Necesito que mates'. Esa fue la primera vez que dije: 'Él también quiere que juegue'. ... Necesita que me haga en el mismo equipo".

7.Figuras europeas de la NBA

Desde que la NBA abrió sus fronteras y se inclinó a recepcionar en mayor volumen talentos desde Europa, la liga ha exhibido una evolución constante con la imposición de figuras internacionales, al punto que se les ha destinado el cetro de MVP a jugadores como Nikola Jokic (Serbia) y Giannis Antetokumpo (Grecia). Y ni hablar de la gravitación de Luka Doncic.

En la actualidad una gama enorme de players de la NBA se encuentran participando de las eliminatorias y se llevan todas las miradas como los casos de Rudy Gobert (Francia), Domantas Sabonis (Lituania), Jonas Valanciunas (Lituania), Bojan Bogdanovic (Croacia), Kristaps Porzingis (Letonia), Jusuf Nurkic (Bosnia and Herzegovina). Además de los tres nombrados anteriormente.

6. Los candidatos al título

En la arena caliente y competitiva del plano internacional se destacan varios procesos muy fructíferos de distintos seleccionados, que los erigen en candidatos al título en Filipinas, Japón e Indonesia 2023. Esa conjunción de presente y de proyección de evolución por el desarrollo de sus figuras permite tomar el riesgo de detectar equipos con sustento al cetro.

Más allá del recambio de algunas piezas, España siempre dispone de argumentos para posicionarse en un grupo selecto y es el último campeón del mundo. Ni hablar de Estados Unidos si consigue reunir a una cantidad interesante de estrellas de la NBA. En otro sendero, Francia viene con una evolución constante hace años, que lo impulsó hasta la final de los Juegos Olímpicos. Lo mismo que Australia que alcanzó las semifinales en Tokyo 2020 y en China 2019.

5. Las revelaciones

En este apartado se puede ubicar a la Eslovenia de Luka Doncic, que se convierte en un caso paradigmático por el tamaño de ese país, que dista de las dimensiones de otros balcánicos, pero que conjuga un grupo de jugadores muy interesantes alrededor de la estrella de Dalla Mavericks. Ese núcleo que le permitió sorprender al ser campeones de Europa en 2017 y arribar a las semifinales de los últimos Juegos Olímpicos.

Otras de las selecciones que siempre posee de la ilusión de los expertos es Canadá, que hace años que cuenta entre sus filas con muchísimos jugadores que imponen condiciones en franquicias de la NBA y que en caso de amalgamarlos a todos juntos en un rendimiento colectivo les permitiría sacudir con todo en el 2023.

4. Las mejores actuaciones de Argentina en Mundiales

En una tierra dominada por la pasión por el fútbol, Argentina supo construir una tradición con el básquetbol impresionante, granítica y sostenida desde la primera vez que se picó una pelota naranja en ese suelo en 1912.

La albiceleste rompió con todos los cánones al convertirse en una de las potencias mundiales, a pesar de no contar con el biotipo ideal para este deporte o carecer de una infraestructura de nivel europeo. No obstante, el seleccionado argentino supo ser campeón del mundo en 1950, en el torneo que se disputó en su casa. Y además consiguió otras actuaciones igualmente brillantes como el subcampeonato en Indianápolis 2002, con el recordado triunfo ante el Dream Team (primera derrota oficial de USA) en lo que fue el nacimiento de la Generación Dorada. Y como si fuese poco, en una de las últimas grandes funciones de Luis Scola, Argentina volvió a alzarse con la medalla de plata en China 2019, donde tumbó a los candidatos Serbia y Francia en cuartos de final y semifinal, respectivamente.

3. La mascota del mundial

En este periodo previo a la llegada de la competencia, todo lo que rodea al mundial adquiere enorme trascendencia y despierta emociones. En esa línea, FIBA presentó en sociedad la mascota de Filipinas, Japón e Indonesia 2023. Se trata de un diseño logrado en conjunto por tres jóvenes, uno de cada país organizador.

La particularidad se centra en que todavía no se le designó nombre a este robot amoroso, que se destaca por sus colores representativos de las naciones organizadoras y sus rasgos distintivos como la pantalla led en el rostro para poder comunicarse en cualquier idioma del planeta. La Federación Internacional abrió el juego para que lluevan propuestas de una denominación y se recepcionan las ideas hasta el 30 de junio.

2. Los máximos anotadores de mundiales

Por todos los continentes, durante décadas desde 1950, el mundial de básquetbol escribió páginas doradas con historias impresionantes, de grandes batallas y sobre todo de hombres que marcaron a fuego con sus actuaciones estelares a lo largo de las 18 ediciones de esta competencia.

En ese grupo selecto de estrellas fulgurantes, distintivas e inolvidables se encuentran los máximos anotadores, esos players que quemaron las redes. Casualmente, los dos líderes son sudamericanos y se trata del descomunal Oscar Schmidt con 843 puntos en cuatro mundiales (en 33 partidos) y el magnánimo Luis Scola con 824 unidades en cinco copas del mundo (en 38 cotejos).

1. Cómo le fue al Dream Team en los mundiales

Hasta 1992, la NBA y la Federación Internacional mantenían una relación tirante, que incluso los empujó a instalar una prohibición a que los jugadores de la mejor liga del planeta participaran de los torneos internacionales de selecciones.

En los Juegos Olímpicos de Barcelona se abrieron las puertas a un nuevo paradigma, una habilitación que cambió para siempre las competencias con el recordado Dream Team, que arrasó con todo con Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Bird a la cabeza. El mote de equipo de los sueños acompañó desde ese punto al combinado estadounidense y en lo que respecta a los mundiales se alzó con el título en Canadá 1994, Turquía 2010 y España 2014. Mientras que en terminó tercero en Grecia 96 y Japón 2006 y sexto en Indianápolis 2002 y séptimo en 2019.