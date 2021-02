Se volvió viral en Twitter: la historia de un joven con Iván de Pineda

No tenemos pruebas pero tampoco dudas que a nadie en el mundo le cae mal Iván de Pineda, y menos después de la última historia que circuló en las redes sociales.

Este viernes, se viralizó el tuit que tiene como protagonista al conductor y modelo junto a un estudiante de secundaria.

Iván de Pineda se hizo tendencia en Twitter por el gesto que tuvo con un estudiante que fue hace tres años.

"Me acuerdo que estábamos en plena toma de secundarios y lo vemos cruzando la calle Carlos Pellegrini (yo fui al Lenguas Vivas que queda enfrente del Four Seasons). Cuando lo vimos con mis amigues fui corriendo a preguntarle si podía grabarlo para mandar un saludo de apoyo a las tomas de colegios de ese momento (2017), a lo que me respondió: 'No, me encantaría, pero me matan si llego a hacerlo', riéndose", escribió.

Además, agregó: "¿Mi retruco? Repreguntar: '¿y una foto linda conmigo?'. 'Eso sí obvio', me respondió".

Por último, sentenció: "Acto seguida me pregunta de dónde era la remera y me dice que águila en alemán es 'der adler'. Es hermoso, super buena onda. Le dije gracias y nos despedimos. Me dijo: 'Éxitos con las tomas del colegio'".

Lo encantando que estaria ivan de pineda con JIMIN lo miraria asi pic.twitter.com/JlUhuiapCj — juli (@awakezin) February 19, 2021

