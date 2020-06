Sebastián Viera y su mensaje en contra del aumento de casos por coronavirus en el país

El país actualmente afronta una mayor cantidad de contagiados por coronavirus y con el paso de los días, seguramente tengamos los números bastante elevados.

Por el momento se han confirmado la presencia de 53.063 casos de los cuales han fallecido 1726 personas y han podido recuperarse un total de 19952 personas en todo el territorio nacional.

#ReporteCOVID19 �� Para este 15 de junio, confirmamos en Colombia:



130 recuperados

2.124 nuevos casos

59 fallecidos

12.564 muestras procesadas



Para un total de:



19.952 recuperados

53.063 casos de COVID-19

1.726 muertes

507.588 muestras procesadashttps://t.co/6qWMUertKy pic.twitter.com/B8a0WEFQHX — MinSaludCol (@MinSaludCol) June 15, 2020

Alarmado por esta situación, el arquero del Junior, Sebastián Viera escribió un mensaje con el propósito de concientizar a las personas ante la emergencia sanitaria que se vive en el mundo entero.

"Terrible !!! No se que estamos pensando , por favor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Si queremos que nos respeten , tenemos que ser ejemplo y no lo estamos siendo. Tu vida vale mucho y la del que está al lado también , no somos inmunes!", escribió.

Terrible !!! No se que estamos pensando , por favor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Si queremos que nos respeten , tenemos que ser ejemplo y no lo estamos siendo. Tu vida vale mucho y la del que está al lado también , no somos inmunes ! �� https://t.co/BRxlLZb8L0 — Sebastian Viera (@sebavierareal) June 15, 2020

Esperemos que todos tomen conciencia con respecto a este tema.

Lee También