Explosivo: Filtran 3 videos de Villa en su defensa de la noche de la supuesta golpiza

Cada vez se conocen más detalles de lo que pasó en la noche del pasado martes 28 de abril, cuando Daniela Cortés, ex pareja de Sebastián Villa, acusó al jugador de Boca Juniors de haberle dado una fuerte golpiza y asegurando que no era la primera vez que esto sucedía. La mujer presentó una denuncia por maltrato intrafamiliar y publicó una serie de fotografías y videos e incluyó una larga carta, pero ahora se están conociendo más detalles que ponen a pensar muchas cosas.

En principio, el abogado de Cortes, Fernando Burlando, trató de "rata" y otras calificaciones al jugador colombiano, pero, el pasado miércoles, en comunicación con TNT Sports, le bajó el tono al tema y habló de que todo se podía solucionar. "“Tenemos que partir de una verdad: Villa es crack, un muy buen jugador de fútbol, y este trance que está pasando no debería afectarlo en nada si realmente es un crack. Si vos me preguntas, ¿Daniela quiere hacerle daño, perjudicarlo y arruinarle la carrera? No, no tiene ningún tipo de intención", dijo Burlando.

El pasado jueves, Villa se presentó a la justicia argentina para hacer sus descargos tras las declaraciones de Daniela Cortés y, según lo publicado por el Diario Olé, el jugador afirmó: "Daniela me tira una vela, y me pega un puño en la boca. Tengo un video prueba de ello. Ya de ahí me dirijo hacia la parte de afuera de la casa, saco mi pasaporte, lo pongo en mi bolso".

Segundo video que aportó la defensa de Sebastián Villa a la causa .

El jugador declara que no agredió a Cortés y que su ex pareja no le dejaba salir de su vivienda �� pic.twitter.com/DshJAS5cLs — Luis Fregossi (@LuisFregossi) May 8, 2020

Y ahora, en las redes sociales se conocieron los videos de los que habla Villa en su declaración, en los cuales se ve cómo el jugador intenta salir de su casa, pero afirma que la mujer no lo deja. Además, hay una conversación con la mamá de Daniela, en la cual le pide que se calme, que "la única que se tiene que calmar acá sos vos", le dice la señora.

Sebastián Villa declaró ayer ,su defensa aporto una serie de videos.

En el 1° se escucha una charla telefónica de Cortes con su madre

"Déjalo en paz,te lo suplique! me vas a mandar al cementerio! si no te quiere hablar no le hables" le dice en un momento de la comunicación �� pic.twitter.com/Ypv4vw2HkS — Luis Fregossi (@LuisFregossi) May 8, 2020

Así mismo, también se ve cómo en ocasiones Cortés a Villa intenta golpearlo, lo cual le daría la razón al jugador en que su expareja también la agredió esa noche. Ahora se espera que la justicia, con estas pruebas, determine la veracidad de cada una de las declaraciones para saber finalmente qué fue lo que pasó entre la mujer y el jugador.

En el último video que aporta la defensa de Villa a la causa el jugador denuncia que Cortés lo agrede con un golpe en la espalda.

Está serie de videos fueron aportados a la justicia en la declaración de Villa

La causa sigue si curso en la fiscalía de Esteban Echeverría pic.twitter.com/bzeHxX4lF5 — Luis Fregossi (@LuisFregossi) May 8, 2020

