Cobra Kai: Maridueña presumió la nueva playera de la Selección mexicana y reveló que su abuelo jugó en el Tri

La nueva playera de la Selección mexicana despertó distintas opiniones en el público. Como se suele hacer para tener una mayor difusión, el jersey fue otorgado a figuras de distinos ámbitos para que la promocionen.

Xolo Maridueña fue uno de los que presumió la nueva indumentaria morada. Así se lo pudo ver en Instagram, en donde también dejó una revelación muy especial y poco conocida de sus antepasados.

"Mi abuelo jugó para el Tri, así que estoy especialmente emocionado de lucir la nueva camiseta de la Selección mexicana", señaló el actor de Cobra Kai, la exitosa serie de Netflix que pronto tendrá una cuarta temporada.

De todas maneras, no se revelaron más detalles de la colaboración entre Maridueña y Adidas. Quien interpreta a Miguel Diaz en la serie no develó el nombre de su familiar y en los registros del combinado azteca no hay ningún elemento con ese apellido.

Si bien Xolo es originario de Los Ángeles, California, y sus padres son ecuatorianos, su amor por México es especial.. ¡Queremos saber más!

