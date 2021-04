Quiere la revancha: Tras quedarse fuera de Londres 2012, Alan Pulido se apunta como refuerzo para Tokio 2020

Han pasado casi nueve años desde que la Selección mexicana hizo historia en Londres 2012, al colgarse la Medalla de Oro por primera vez en su historia y Alan Pulido todavía conserva el amargo recuerdo de haber sido relegado de aquel equipo, por lo que de cara a Tokio 2020, levanta la mano para tomar revancha y ser uno de los refuerzos del Tri.

El jdelantero del Sporting Kansas City confesó que de poder elegir en qué torneo participar el próximo verano con el Tri, sin duda elegiría al equipo de Jaime Lozano para disputar los Juegos Olímpicos en Japón, pues reconoció que le quedó una mala sensación luego de que Luis Fernando Tena, entonces seleccionador nacional, lo dejara fuera de la inolvidable edición de Londres.

"En los Juegos que me correspondían hice todo el proceso, fui al Preolímpico y fui el goleador y de repente no me llevaron, una decisión del técnico de ese momento, quedé un poquito dolido pero si me dieran a elegir en esta ocasión, me inclinaría por ir a Tokio", reveló Alan Pulido en entrevista con TUDN.

El interés del Tri en Funes Mori, una motivación extra

Por otro lado, el exgoleador de Chivas externó su opinión acerca de un posible llamado del argentino Rogelio Funes Mori a la Selección mexicana, y contrario a mostrarse molesto porque podría quitarle su lugar del equipo de Gerardo Martino, se mostró a favor de la competencia, lo cual lo motiva a buscar su mejor versión para ser considerado por el estratega.

Rogelio Funes Mori ha sonado para llegar al Tri. (Imago7)

"Entre más competencia a mi me ayuda a ser mejor, es lo que me ha llevado a estar donde estoy, me pasó en Tigres donde me llevaban otro delantero y a pesar de eso llegué a la Selección", sentenció Alan Pulido, quien sigue siendo uno de los elementos considerados por el 'Tata', tal como lo fue en los últimos duelos amistosos.

Lee También