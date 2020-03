La relación entre James Rodríguez y Shannon de Lima siempre ha sido distante de las redes sociales y pocas veces se les ve publicar fotos juntos en sus cuentas de Instagram.

Sin embargo, los seguidores de uno y otro siempre les hacen preguntas sobre su situación sentimental. En los últimos días circuló la versión que la relación se había terminado, pero esto no fue más que una fake news.

El argumento planteado por varios portales web de noticias fue que supuestamente tanto James como Shannon borraron las fotos que tenían juntos, pero estas nunca existieron porque las imágenes que subían a Instagram era en formato de historias: a las 24 se borran.

La modelo venezolana no le escapó a una pregunta de uno de sus seguidores que decía: “¿Por qué nunca subes foto de tu hijo con James? ¿Es que no lo quieres? Disculpe lo entrometida”.

Shannon respondió: “Lo amo con locura. No tengo que subir fotos para demostrar que soy buena persona o amo a mis seres queridos, a veces cuando me sale subo una foto cada tanto, pero no me gusta. Ya lo he dejado claro muchas veces, besos mi amor”.

Respuesta de Shannon sobre el hijo de James.

Tema resuelto, pero un momento. ¿Shannon no negó que Samuel: el hijo de James fuera de ella? Por el contrario, cuando su seguidora le preguntó sobre su hijo con el jugador, respondió afirmativamente.

Recordemos que James decidió alquilar un vientre para tener a su hijo y hasta el momento no se sabía si la madre era esta mujer que prestó el vientre.

Con la respuesta de Shannon, dio a entender que ella pudo haber fertilizado un óvulo para concebir la vida de Samuel bajo la modalidad de maternidad subrogada.

