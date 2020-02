En una entrevista bastante animada, Shannon de Lima destapó nuevos detalle sde su relación con James Rodríguez mientras vive con él en Madrid. La modelo habló en exclusiva para la revista 'Diez Minutos' de España.

Aunque vive llena de trabajo, Shannon confirmó que vive feliz en Madrid junto con James y distribuye bien su tiempo para compartir con su hijo, con el futbolista y seguir con su vida profesional.

Ahí, aprovechó para hablar un poco de su intimidad y confirmó que todo marcha muy bien con el '16' del Real Madrid: "Ahora estoy tan tranquila que todo fluye en mi relación con James: la confianza, el respeto y el amor. Y esto es lo más importante para mí".

Después de eso, habló sin filtro de dos cosas que involucran bastante a James. En primer luegar, no descartó volver a tener hijos, pero sí le cerró las puertas al matrimonio. "La gente se casa, se divorcia, no sé para qué pierden el tiempo. Por el momento, no pienso en boda... Sobre los hijos, slaro que sí, me encantaría. Siempre una bendición...".

