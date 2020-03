"Si te descuidas rompe tu cintura": Divango soltó un tremendo rap a Uriel Antuna

Hace unas horas Divango publicó un tremendo tema que le dedicó a Uriel Antuna, jugador del Deportivo Guadalajara, que es furor en las redes sociales.

Luego de hacer lo propio con Alan Pulido en septiembre de 2019, en esta ocasión fue el turno del ex extremo de Los Angeles Galaxy.

"No lo vas a alcanzar, no lo puedes parar. Si lo vas a encarar, no debes de pensar. Rompe las canchas, rompe los tapujos. ¿Tú por qué crees que le dicen el Brujo?", dice la letra.

El atacante llegó al Rebaño Sagrado en enero de este año a cambio de unos 10 millones de dólares. Hasta el momento, jugó 11 encuentros con la playera de Chivas y no convirtió goles.

La recepción de Uriel Antuna���� pic.twitter.com/zCU2LCNQuh — Iván López Elizondo (@LopezElizondo11) November 20, 2019

Antes pasó por: Fuerzas Básicas de Santos Laguna, Manchester City, FC Groningen y LA Galaxy. Por supuesto que además es un futbolista de Selección Mexicana.

