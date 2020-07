"Siempre ha sido rechoncho pero ahora es poco profesional": Roberto Gómez Junco aniquiló a la Chofis López

La victoria 2-0 de Chivas sobre Atlas en el comienzo de la Copa por México dejó una grata sorpresa como lo fue la participación de Jesús Angulo con un gol y una asistencia. Pero también mostró una no tan buena, que giró en torno a Javier López y su estado físico después de tanto tiempo sin actividad oficial.

Como sucede siempre, las redes sociales estuvieron a la orden del día y se encargaron de hacerle remarcarle a la Chofis su problema de sobrepeso. De hecho, durante la emisión del fin de semana de Futbol Picante de ESPN también aprovecharon para lanzarle un dardo venenoso.

El Estadio Akron en la Copa por México (Getty Images)

"Seguramente tiene que ver con eso, falta de profesionalismo. Los jugadores se van de vacaciones y algunos llegan con kilo y medio de exceso. Y acá no estaban de vacaciones, fue un receso por una situación de emergencia", expresó Roberto Gómez Junco, quien ya estuvo en su lugar.

Para el ahora analista deportivo todo esto no pasa en la elite: "Yo no creo que a las figuras del Barca, Bayern, Real Madrid o del City les digan 'fíjate bien lo que comes, no vayas a subir de peso', eso te lo marca el propio profesionalismo que vas integrando en tu carrera como futbolista".

"Pagas el precio de la falta de entrenamiento con los compañeros, de la falta de futbol, físicamente no tendrías por qué modificar tu estructura. Él tiene condiciones que muy pocos mexicanos han tenido, siempre ha sido rechoncho pero claro que eso tiene que ver con eso", cerró Gómez Junco.

