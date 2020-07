Sin Aczino, la FMS México ha vuelto y nos ha brindado grandes batallas

Tomando todas las medidas de precaución sanitarias arrancó la segunda temporada de FMS México (Freestlye Master Series), la cual nos ha brindado increíbles batallas, aunque con un sabor bastante amargo. La competencia ha vuelto pero sin el mejor freestyler de la historia: Azcino. Mauricio Hernández había anunciado su retiro de las batallas a fines del 2019.

Nuevas caras, nuevos sueños, nuevos objetivos: 10 MC´s dejaron la vida arriba del escenario en la noche de ayer. Los duelos han sido los siguientes: Jony B. VS B. One; Rapder VS Skiper; Potencia VS RC; Zticma VS Yoiker; Garza VS Lobo. Serko Fu ha sido el Host, el encargado de hacer vibrar el lugar aunque no haya gente en las gradas.

La primera batalla de la noche la disputaron Skiper y Rapder. El segundo mencionado llegaba como claro favorito del duelo y gran candidato al título. Sin embargo, Skiper dio la sorpresa y, tras una réplica, se llevó dos puntos claves.

¡Después de una réplica, @skiper_rmz vence a @Rapder5 en la primera batalla de la jornada!



¿Qué te parece el resutado?





Otro de los candidatos a quedarse con el campeonato y destronar a Mauricio Hernández es RC, quien disputó la segunda batalla del día y venció sin réplica a Potencia. De tal manera, se quedó con los tres puntos.

RC en el mic !



No se pierdan estos minutos a Sangre de la que para muchos era la batalla de la Jornada 1 RC vs El Pote

La jornada de ayer nos ha llenado de sorpresas: Zticma, querido por la gente y claro favorito, cayó ante Yoiker luego de una de dar un batallón.

"Juego al Tétris con lo que te queda en cromosomas"
@ZTICMA_ el rey de la plaza mexicana está aplicando barras complejas!

Probablemente Lobo Estepario sea la cara que suplante y herede el trono de Azcino. El gallo con gran trayectoria en RedBull ha aplastado a Garza, demostrando un gran nivel y dando a entender que el título se lo llevará él.

El último duelo ha sido una verdadera locura: Jony B y Bone han dado una batalla a puro punchline. Luego de dos réplicas, Bone se quedó con la victoria.

