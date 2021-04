Sin Chuty: ¿Quiénes enviaron prueba para la Red Bull Nacional de España 2021?

Hace algunas horas se cerraron las inscripciones para poder participar en lo que será la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos de España 2021. Muchos freestylers conocidos y consagrados enviaron prueba con la intención de ser seleccionados, pero hubo otros que brillaron por su ausencia. Uno de ellos fue, lamentablemente para los fanáticos del freestyle, Chuty.

El 3 veces Campeón de la FMS España decidió no apuntarse, por lo que será la cuarta temporada seguida en la que no buscará el oro en la competición madre de las batallas de rap improvisado. El año pasado sí tuvo la intención de estar, pero dio positivo de Covid-19 unos días antes y no tuvo otra opción que ver el streaming desde su casa. En su canal de Twitch ya ha declarado que le gustaría volver cuando las condiciones sean más "normales" y el público pueda dar el presente en las gradas.

Chuty irá al Mundial de God Level con Gazir, Skone y Sara Socas (Instagram @ChutyVK)

Para analizar a quiénes podrían participar de la siguiente Final Nacional de la Red Bull de España 2021, primero cabe aclarar 2 puntos importantes. El primero es el formato: la organización elegirá a 120 freestylers en la semana del 26 de abril, quienes se clasificarán a la siguiente fase. Los mismos batallarán contra un oponente en una ciudad a elegir en el mes de junio, las cuales serán emitidas y visionadas por jueces a traves de Twitch.

Las autoridades de Red Bull escogerán a los 12 privilegiados de participar en la Nacional a finales de junio. Aquellos que se quedaron en las puertas de la clasificación, tendrán la opción de disputar una última plaza en el evento llamado La Última Oportunidad.

El segundo ítem a subrayar es que el torneo ya cuenta con 3 clasificados: Blon (Subcampeón en 2020), MNAK (Tercero en 2020) y BTA (Tercero en 2019). Skone, quien es el último Campeón, ya tiene cupo asegurado para la Final Internacional por ser el Subcampeón de su última edición. A continuación, repasaremos a algunos de los freestylers que enviaron prueba para la Nacional:

- Sweet Pain

- Gazir

- Tirpa

- Piezas

- Sara Socas

- Mister Ego

- Elekipo

- Jesús LC

- Force

- NQP

- SRK

- Hander

- Botta

- Dani

- Santi

- MC Men

- Vegas

- Kmbra

- Haron

- Soen

Está claro que los máximos candidatos a llevarse el oro son: Blon, Sweet Pain, Gazir, Mnak y Tirpa. Todos ellos han mostrado un nivel superlativo en la última FMS España y querrán confirmarlo ganando su primera Final Nacional de Red Bull. Eso sí: lucharán por dar la sorpresa Sara Socas, Mister Ego, Force, Jesús LC y muchos MCs más.

