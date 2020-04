Sin corazón: arrendadores dejan a un grupo de indígenas sin hogar

La falta de ingresos económicos fue el principal motivo para el desalojo de varios indígenas, quienes se encuentran a la espera de soluciones por parte de las autoridades.

En el inicio de la Emergencia Sanitaria el Gobierno prohibió a los dueños o administradores de inmuebles dejar en la calle a sus inquilinos, pero desafortunadamente los arrendadores no acataron y dejaron sin hogar a más de 350 personas.

Comunidad indígena Embera fueron expulsados de donde vivían en Bogota, hoy duermen en un parque de ciudad bolívar. Atenta @ClaudiaLopez @IvanDuque siempre los más débiles son perseguidos y olvidados. Esto tendrá que cambiar pic.twitter.com/BwCHvlkd6n — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) April 8, 2020

"No tenemos donde dormir, no tenemos ingresos, no tenemos nada y estamos pidiendo ayudas. Somos más de 350 personas que hemos sido desplazadas de Chocó y Risaralda, pero a muchos los han sacado porque no tienen como pagar", afirmó uno de los indigenas.

Con respecto a esta situación, Horacio Guerrero, director de asuntos etnicos de la Secretaría de Gobierno le dijo a RCN Radio que a esta población ya se le habían entregado algunas ayudas.

"Venimos conversando desde la semana anterior, se han atendido los requerimientos que ellos pedían y el miércoles de la semana pasada nos reunimos. A los que fueron expulsados les hemos resuelto y lo que estamos haciendo es coordinando una reunión para que la Unidad de Víctimas asuma lo que tiene que ver con la atención integral", puntualizó.

