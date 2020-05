Sin filtro: Canelo Álvarez, Andy Ruiz, Mauricio Suleimán y Gilbertico Mendoza bajo la lupa de Eduardo Lamazón

El boxeo mexicano sabe que una de las tarjetas más importantes que tiene el periodismo nacional se encuentra en TV Azteca con Eduardo Lamazón. El argentino llegó a los 23 años a México y su lazo con el país no se terminó nunca. Sin embargo, al deporte de los puños lo conoció a sus 10 años cuando le encargaron poner las sillas alrededor del ring en un club de futbol de su pueblo, San Justo. Pero a los 16 años comenzó a relatar peleas, partidos y hasta algunas carreras de Fórmula 1, pero él aclara que siempre fue un obsesionado por su primer amor, el boxeo.

“Para mí era soñar estando despierto porque lógicamente el enamoramiento que uno siente por un deportista mundialmente triunfador es mayor cuando uno tiene 20 años que cuando uno tiene 60. Entonces, yo veía a una especie de semidios en Carlos Monzón”, le comentó el periodista a Bolavip al referirse sobre uno de los boxeadores a los cuales siguió y con el que tuvo una gran amistad.

Como se sabe, Lamazón no solo estuvo ligado al boxeo con el periodismo, sino que también lo estuvo cuando fue parte del Concejo Mundial de Boxeo luego de intercambiar varias cartas con José Suleimán quien, según él, se lo llevo a él a México porque consideraba que era una persona difícil de conseguir en cualquier parte del mundo por como trabajaba.

“Yo había nacido para esto. Para cualquier cosa de lo que sucediera en el mundo del boxeo yo tenía una respuesta”, comentó el analista al hablar sobre el tremendo salto que dio a manejar las oficias del CMB cuando tan solo tenía 23 años y poca experiencia. A su vez, aclaró que no hubiera podido ser presidente del organismos porque no podría haber estado a los abrazos con una persona que le dio una apuñalada un año atrás.

Lamazón expresó que sus grandes amigos son los boxeadores son Wilfredo Gómez, Juan Domingo Roldan, Julio Cesar Chávez y, los fallecidos Carlos Monzón y Alexis Arguello. Además, dijo que siempre ayudó a todos los boxeadores porque era lo menos que podía hacer ya que vivía de ellos.

El periodista de TV Azteca está ligado al mundo del boxeo desde los 10 años.

“Chávez tuvo muchos problemas en su vida. Cuando empezó a trabajar con nosotros (en TV Azteca) andaba en el mundo de las drogas y era muy difícil porque él tenia estados de animo muy alterados y fluctuaba entre lo sublima y profano, era una cosa muy ripiosa tener que relacionarse con él en la cotidianeidad. Pero después, hizo un tratamiento totalmente efectivo, estuvo un ingresado en algún centro recuperación, y desde entonces se han convertido en la mejor persona del equipo. A veces hay fricciones por el stress de una transmisión, a veces empezamos a decir cosas entre los compañeros y es Chávez el que nos calma”, comentó el periodista sobre su compañero a quien considera como una persona ejemplar.

Eduardo Lamazón trabaja hace 13 años en TV Azteca, pero la cadena tuvo que insistirle por seis meses para que se sume a sus transmisiones. Además, comentó que el argentino Cristian Martinoli, a quien considera el mejor relator de futbol de México, le dijo, en alguna reunión o programa, “ahí viene Don Lama” para que de ahí en más lo llamen así en todos lados.

Por otro lado, el reconocido periodista de boxeo habló con Bolavip sobre la actualidad de los mejores boxeadores, particularmente de los mexicanos, y explicó los motivos por los que no lo tiene como mejor Libra por Libra a Saúl Canelo Álvarez.

“No, no tengo de donde agarrarme para decir eso porque es una historia inconclusa la del Canelo y ha tenido muchos altibajos. A mi me parece no ha tenido la gran guerra, no ha tenido una pelea sangrienta. Es poco probable que por las características de su boxeo. Es un boxeo poco generoso, muy especulativo, donde cuida mucho la defensa. A mi me parece que Vasyl Lomachenko debería ser el número uno y el número dos debe ser Terecen Crawford. El Canelo puede aspirar, pero necesita una gran pelea que no ha tenido”, analizó sobre el Tapatío, pero aclaró que es un admirador de lo que ha logrado con su esfuerzo.

Por otro lado, Lamazón expreso que al estadounidense lo pone arriba que Canelo porque aún dejó dudas luego de la segunda pelea con Gennady Golovkin, combate en el que lo vio perder mientras que en la primera lo vio ganar, por lo que considera que tenerlo tercero es un puesto prudente ya que no sabe si va a fallar o no en las peleas grandes, diferente del Campeón del Mundo OMB Welter a quien no lo ve caer derrotado en los enfrentamientos importantes.

“Totalmente. Primero porque no está resuelto y segundo es la pelea más cara del mundo”, señaló el periodista al referirse si vale la pena o no realizar el tercer combate entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin. A su vez, dijo que está de acuerdo con Tapatío cuando quieren pelear con solo por el dinero y no por la gloria porque ha sabido que los posibles rivales exigen una bolsa que ellos no producen.

Por otro lado, se refirió a Andy Ruiz y su nueva relación Eddy Reynoso al expresar que le parece genial, pero tiene sus recaudos porque el estadounidense ha demostrado que le gusta la fiesta. A su vez, agregó que el nuevo entrenador del Rocky mexicano no lo va a poder mejorar mucho en le aspecto técnico porque no es una persona que nació con cualidades excepcionales en el boxeo y que no cree que vaya a repetir la hazaña que logró el año pasado frente a Anthony Joshua.

JUAN FRANCISCO GALLO ESTRADA @GalloEstradaOfi cumple hoy 30 años de edad. Una cantera inagotable de talento. Orgullo de Puerto Peñasco, de Sonora y de México. ¡Felicidades Campeón! pic.twitter.com/yBlKOi2ekU — Eduardo Lamazón (@lamazon_oficial) April 14, 2020

Por otra parte, le dedicó un tiempo a Jaime Munguía y dijo que no ha tenido una gran noche como la que tuvo frente a Sam Ali, que lo quiere ver de nuevo en categoría mediano y que Canelo lo haría pedazo si se enfrentan hoy.

Además, se refirió a Miguel Berchelet al analizar que es un tipo que se ha creído su condición de Campeón del Mundo Superpluma CMB y que su actitud es inmejorable, mientras que de Emanauel Navarrete dijo que le tiene confianza porque es un boxeador especial.

“El Gallo Estrada es el mejor boxeador (de México), boxísticamente hablando”, expresó Lamazón sobre el Campeón del Mundo Supermosca CMB , pero señaló que será clave la revancha con Román González y que lamentablemente si a la gente se le pregunta quién es nadie lo sabe.

A su vez, destacó la Julio Cesar Martínez, Campeón Minimosca CMB, ya que lo considera un kamikze y es un peleador que cree que es un superhombre, que no le tiene miedo a nada y que actúa en consecuencia.

Por último, Eduardo Lamazón hablo largo y tendido de los cuatros organismos mundiales del boxeo y considera que el menos malo es el de la Organización Mundial de Boxeo ya que su presidente, Francisco Valcarcel, tiene la inteligencia de quedarse con los mejores boxeadores.

“Mauricio (Suleimán) cambia el resultado en una actitud de dictador insoportable porque el organismo manda a tres señores vayan y den un resultado, pero ese resultado no le gustó y lo cambiaron”, apuntó Lamazón sobre los cambios que realizó el mandamás del CMB, organismo al cual perteneció.

Además, el periodista de TV Azteca se refirió a que no entiende como los jueces que designa el Concejo Mundial de Boxeo tienen puesto tapones en los oídos ya que considera que ellos deben tener el mismo ambiente que viven los boxeadores y el público. A su vez, agregó que “si tus jueces tienen pelotas no la va a impresionar el público. Te voy a decir otra cosa, cuando vienen jueces de otras partes, voy y les pregunto ‘qué opinan de eso’ y me dicen ‘es una locura, pero no le vayas a decir al jefe porque nos castiga”.

“¿Qué es eso de los ocho campeones pretendidos mundiales? Como va a tener campeones en merito, interino, diamante. No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que es una actitud recaudatoria. Están tratando de juntar dinero de cualquier manera y están cayendo en esta prostitución de la actividad boxística que confunden a todo el mundo”, señaló Eduardo Lamazón sobre los cinturones a los que consideran que deben ser el nicho sagrado al que debe llegar el boxeador, que los títulos deben ser claros en su semántica y agregó que Mauricio Suleimán debería estár más en el boxeo que con los cócteles.

Por último, el reconocido periodista también recogió el guante y apuntó contra la Asociación Mundial del Boxeo al decir que es muy corrupta ya que el campeón significa ser el mejor pero debido a que el organismo de Gilbertico Mendoza impuso que haya un Súper Campeón por lo que el mensaje cambió y hay uno que está por encima.

“Preguntate, ¿no será para ganar dinero para que en un casillero en vez de un campeón haya cuatro?. Eso es corrupción. Otras cosas no las puedo probar, las imagino. Imagínate cuantos jueces, réferis manda cada fin de semana la Asociación a todo el mundo. Después pregúntate si eso no es un negocio. A lo mejor no es de Gilbertico, porque hay cosas que yo no puedo acusar porque no tengo pruebas, pero que ahí hay una agencia de viajes que vende muchos boletos eso lo puedo decir porque no hay nadie que viaje en aviones sin comprar boletos”, finalizó Lamazón sobre la AMB.

La charla se termina, aunque se puede apreciar que si fuera por Eduardo Lamazón no tendría problemas de seguir hablando del deporte que conoció a los 10 años y del cual nunca más se pudo separar.

