El equipo de Meloni y Quiñones igualó en puntos en el Grupo B pero no logró meterse en la próxima fase.

SUDAMERICANO SUB 17

"Más que orgullosa de este equipo, este es el camino del proceso del fútbol femenino, y el futuro, ¡porque no tengo dudas de que van a llegar lejos!". Florencia Quiñones le puso palabras a las sensaciones tras la eliminación de Argentina del Sudamericano Sub 17 de Montevideo. Con el empate 1 a 1 ante Paraguay en la última fecha del Grupo B, el combinado nacional no logró meterse en el cuadrangular final por diferencia de gol.

Brasil fue el equipo que se clasificó primero en el grupo y el segundo lugar se iba a dirimir en la última fecha: Argentina necesitaba una victoria para asegurarse su pasaje. Sin embargo, y pese a arrancar ganando con el gol de Nazarena Viola, a los 25 del primer tiempo, a los 70 llegó el empate de Fátima Acosta y eso desestabilizó a la Argentina que tuvo situaciones pero no pudo ponerse en ventaja.

Con la igualdad, Argentina cerró su participación en el grupo con una derrota en el debut con Brasil por 3 a 0, y dos victorias consecutivas: 1-0 a Venezuela y 4-0 a Bolivia. En total sumó 7 puntos, al igual que Paraguay, y ambos equipos quedaron con una diferencia de +2 pero el boleto fue para la albirroja ya que tuvo mayor cantidad de goles a favor: 9-7 contra 6-4.

Argentina llegaba ilusionada con lograr la primera clasificación histórica al Mundial Sub 17 de India, competencia en la que nunca pudo participar. Brasil, Paraguay, Colombia y Chile irán ahora por los tres boletos que entrega el Sudamericano.

Este domingo comenzará el cuadrangular final y se jugará en el estadio Charrúa de Montevideo.