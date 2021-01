Mauricio Sulaimán reiteró a Teófimo López como el campeón indiscutido y le marcó el ring a Devin Haney

Desde la victoria de Ryan Garcia frente a Luke Campbell comenzó un debate necesario para saber quién es número uno de las 135 libras. Quien no dudó en levantar la mano y dar su postura fue el Consejo Mundial de Boxeo que dijo que el Campeón indiscutido es Teófimo López y que no le importa si a Devin Haney, periodista o cualquier otro boxeador no está de acuerdo con esto.

El debate está instalado hace mucho tiempo y eso lo saben los diferentes organismos que tiene a sus respectivos campeones en cada peso con diferentes nomenclaturas. En el caso del CMB existe el Campeón Franquicia, el Campeón Regular y el Interino, mientras que en la Asociación Mundial de Boxeo es Supercampeón Mundial, Campeón Regular e Interino.

Esto lo sabe Mauricio Sulaimán quien volvió a reitera que en el campeón indiscutible es Teófimo López, a pesar de que haya otros dos campeones en los ligeros. “No tengo problema (en llamar a Teófimo López campeón indiscutible). Hemos sido muy claros con cada parte, con cada boxeador. Y si quieren ignorar que el CMB reconoce un campeón franquicia, entonces ese es su problema”, expresó el presidente del cinturón Verde y Oro a Boxing Social.

Y agregó: “Ya sea un fan, los medios, un boxeador, entrenador o promotor, quien sea que quiera ignorarlo y se puede quedar en la época clásica y en la era de piedra”. Además, dijo que fue la organización que revolucionó el deporte y que llevó al boxeo a una nueva era.

Cabe recordar que el Devin Haney dijo que no reconocía a Teófimo López como el mejor boxeador de las 135 libras, mientras que Sulaimán reiteró que lo han apoyado desde el amateurismo.

Lee También