TBT: La única vez que Christian Martinoli y Luis García se pelearon

Pocos podrían imaginarse a Christian Martinoli y Luis García enfrascados en algún tipo de pelea, pues la amistad y la excelente química que presumen ante las cámaras de TV Azteca parece envidiable para cualquiera.

Sin embargo, una sola vez ocurrió durante los casi 20 años que llevan trabajando juntos: Christian Martinoli y Luis García se pelearon durante una cobertura en 2001, a pocos meses de que el exfutbolista había debutado como comentarista en la televisora del Ajusco, tras su retiro de las canchas.

Luis García y Christian Martinoli (@garciaposti)

"Yo llevo de trabajar con él cerca de 20 años y nos hemos peleado una sola vez, una sola dificultad, que fue al inicio y nunca más nos hemos vuelto a pelear y estoy seguro que nunca más nos vamos a volver a pelear", así lo reconoció el propio 'Doctor' hace algunos meses en entrevista para Bolavip México.

El carismático comentarista relató la crónica de aquella memorable pelea en Argentina, cuando ambos cubrían la Final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Cruz Azul, que se disputó en La Bombonera, y confesó que todo se originó, literalmente, porque ya tenía hambre y su compañero quiso darle una lección de lo que sufría un verdadero reportero durante su trabajo.

"Esto fue en 2001, cuando recién yo entraba, nos mandaron a hacer una cobertura a la Final de la Copa Libertadores, entre Boca Juniors y Cruz Azul, en Argentina; yo le dije ‘a mí me gustaría conocer más o menos lo que hace un periodosita’.

"Entonces me puso una madrina porque me llevó a los dos campamentos, fuimos a entrevistar a todo mundo, fue una jornada bien cansada y le dije que ya quería comer y me dijo ‘no, tú quisiste que te enseñara cómo es un reportero, pues así es la vida del reportero’ y fue una discusión muy estúpida, le dije ‘claro, como tú mandas, aquí me traes, eres un agrandado y tal’, le dije tres linduras", recordó el canterano de Pumas.

No obstante, el dos veces mundialista, aceptó que había sido su error y de inmediato le ofreció disculpas a quien hoy es su entrañable compañero y amigo, y con quien desde hace ya muchos años forma la dupla favorita de la afición en el relato deportivo.

"A los 15 segundos reconocí que yo me había equivocado, que había perdido los estribos porque tenía mucha hambre y fue el único pleito que tuvimos, pero yo ofrecí una disculpa al minuto dos reconociendo que me había equivocado", sentenció.

Lee También