Lalo Brizio por Chiquimarco: TUDN cambia a su analista arbitral

Me cuesta creerlo, pero me dicen que hay cambio de analista arbitral en @TUDNMEX

Sale @lalobrizio

Entra @ChiquimarcoMx

¿Influiría el pleito con @marccrosas ? Sería una estupidez,

Espero que NO sea el caso.

De esas cosas incomprensibles.

Ojala rectifiquen.

¡Suerte mi Lalo! pic.twitter.com/6xS3dnkrlr