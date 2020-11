En TV Azteca, André Marín y Antonio Rosique llegaron a darse golpes de puño por Cruz Azul

Diversos rumores atraviesan el mundo de la televisión. A riesgo de señalar que algo no es cierto, siempre deben ser verificados antes de ser publicados. En esta oportunidad, las declaraciones de Antonio Rosique esclarecieron la oscura salida de André Marín de TV Azteca.

Es de público conocimiento que el actual conductor de Fox Sports tenía una pésima relación con sus compañeros tras la salida de José Ramón Fernández de la jefatura del área de deportes. En ese orden, Rosique relató un episodio de furia que vivió con él.

"Hay gente que no quiere que crezcas, que no se ha preparado como tú te has preparado y que no quiere que subas, que no ve el valor que puedes aportar a un equipo de trabajo y que no entendiende que todos tienen que brillar. A Marín lo fueron haciendo a un lado del grupo porque no jugaba, ponía piedras y no quería vernos crecer", comentó Toño.

El punto cúlmine se dio en la Final de 1997 entre Cruz Azul y León. Al ahora conductor de Exatlón México le asignaron cubrir las reacciones de La Máquina, mientras que a Marín le dieron a La Fiera.

Esa decisión causó rechazo en este último. La situación fue relatada por Juan Antonio Hernández, periodista de TV Azteca: "Se liaron a golpes en el túnel del estadio y tuvieron la ley del hielo durante mucho tiempo de no hablarse ni dirigirse la mirada".

