Te va a sorprender: la cantidad de victorias que tiene Sergio Pérez en Fórmula 1

Sergio "Checo" Pérez es el mejor piloto mexicano y el único que compite en Fórmula 1. Hace algunos meses, firmó para Red Bull y hace dupla junto a Max Verstappen. En su última carrera, quedó en el décimosegundo puesto del Gran Premio en Emilio Romagna de Imola, mostrando un flojo desempeño.

Sin embargo, el oriundo de Guadalajara ha tenido que esforzarse y dedicarle mucho tiempo para llegar a dónde está hoy en día. Sus primeros pasos en F1 fueron en el 2011, cuando firmó para el equipo suizo Sauber, e hizo equipo junto al japonés Kamui Kobayashi.

En el año 2013, dejó Sauber y firmó con McLaren. Allí, corrió un total de 19 carreras, pero no logró ganar en ninguna. Además, no pudo subirse al podio y su paso por la escudería británica no duró mucho.

La cantidad de victorias de Checo Pérez en F1. Getty.

Entre los años 2014 y 2018, Sergio se convirtió en nuevo piloto de Sahara Force India, equipo donde iba a lograr subirse al podio en 5 ocasiones pero, hasta el momento, no lograba quedarse con el primer puesto en ningún circuito.

Ya para el 2020, y con una gran experiencia, el mexicano se convertiría en nuevo refuerzo de BWT Racing Point, donde estuvo por un año y logró obtener su primera y única victoria. Esto lo hizo un 6 de diciembre, en el Gran Premio de Sahkir.

