Javier Alarcón reveló el verdadero motivo por el que se fue de Televisa Deportes y por qué rechazó a ESPN

Sin duda que la gestión de Javier Alarcón como director editorial marcó un antes y un después en Televisa Deportes, luego de que en 2015 de manera sorpresiva anunciara su salida de la televisora, con la cual tuvo una relación laboral de casi 30 años, pero las decisiones de los altos mandos lo obligaron a poner le fin a su ciclo antes de lo esperado.

Y es que en entrevista con su colega y amigo Toño de Valdés, el comentarista reveló que su decisión de dejar la empresa se debió a que Yon de Luisa, ahora presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), lo desplazó en un ascenso que a su consideración le pertenecía a él.

"Mi salida se da en 2015 cuando llega Yon de Luisa y Ricardo Pérez-Teuffer sube como vicepresidente de Ventas. Pensé que tenía los méritos para suceder a Ricardo en la vicepresidencia de Deportes, pero no se da. Yon me desplaza y ahí el ciclo se debía cerrar", aceptó Javier Alarcón.

Yon de Luisa ahora es el presidente de la FMF. (Imago7)

Fue a partir de entonces cuando el también narrador, ahora en Imagen Televisión, comenzó a perder autoridad respecto a las decisiones en el área deportiva, pues era el exdirectivo del América quien se encargaba de tomarlas, y las cuales no fueron las mejores, de acuerdo con Alarcón.

"Creo que Yon tomó decisiones que no hacían sentido para lo que yo entiendo como generación de contenido. Él al final se molestó un poco, me reclamó que fui a hablar con los jefes y le dije que sí, porque no creía que debía seguir cuando ni siquiera podía decidir qué notas iban en el noticiero que conducía", añadió.

Javier Alarcón se dio el lujo de rechazar a ESPN

Por otra parte, también reveló que el 'gigante' del medio deportivo, ESPN lo buscó para incorporarlo a sus filas, sin embargo, se dio el lujo de rechazar su oferta, pues en Grupo Imagen ya lo estaba esperando el periodista Ciro Gómez Leyva para encabezar el proyecto de deportes.

"Me buscaron de ESPN, les agradecí pero no acepté. Estoy muy contento en Grupo Imagen, Ciro ha sido muy fraternal, esencial para tratar de consolidar el noticiero y son casi cinco años ya en Imagen. Estoy en el noticiero de la noche, los domingos en Adrenalina y en los juegos del Querétaro", sentenció el también aficionado de Cruz Azul.

