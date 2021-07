La figura de Hend Zaza, hasta entonces desconocida para muchos, tomó gran notoriedad cuando comenzó a desarrollarse la competencia para el tenis de mesa, pues con 12 años la representante de Siria es la deportista más joven entre todos los que participan de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Casualmente, en su debut le tocó enfrentar a la experimentadísima Liu Jia, jugadora nacida en China pero representante de Austria que con 39 años le triplica la edad. Para la niña siria, que no olvidará jamás la experiencia de sus primeros Juegos, fue derrota por 4-0.

Apenas consumada la derrota, Hend Zaza no pudo contener las lágrimas y luego publicó en su cuenta de Instagram un retrato de ese momento de desconsuelo que no tardó en replicarse y conmover al mundo.

Desde que el remero español Carlos Front compitió con 11 años en Barcelona 1992, ningún deportista había competido en unos Juegos Olímpicos a una edad tan temprana como la de Zaza, cuya trayectoria hasta Tokio 2020 se ha visto gravemente perturbada por la guerra en Siria.

"El tenis de mesa me lo ha dado todo y me ha enseñado a ser fuerte, me ha dado paciencia. Cuando juego me olvido de todo y solo pienso en la competición", declaró la adolescente siria, que ha competido en Tokio con 12 años y 204 días.