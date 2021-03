Por "comprar unas gafitas": insólita razón por la que Teo perdió el vuelo en Medellín

Luego de su último partido con Junior en Copa Libertadores, Teófilo Gutiérrez tendrá unos buenos días de descanso para reflexionar. Su expulsión ante Atlético Nacional le costará dos fechas de sanción en los que el '29' del Tiburón tendrá tiempo de sobra para pensar sobre su comportamiento.

Luego de esa bochornosa tarjeta roja, Teófilo Gutiérrez rompió su silencio y fue entrevistado en 'ESPN Radio Colombia'. Un poco más tranquilo, volvió a pedir disculpas, reconoció su error e incluso le puso un poco de humor a su travesía por Medellín. Al día siguiente, él perdió el vuelo y no pudo viajar con sus compañeros de regreso a Barranquilla.

'Teo' contó cuál fue la razón que provocó que perdiera el vuelo en el aeropuerto de Rionegro. Reconoció que en ese momento estaba de mal genio, pero cuando lo recuerda le causa mucha gracia. Tenía antojo de conseguir unos lentes y por eso fue el que avión lo dejó "varado".

“Me fui a comprar unas gafitas. Luego pasan los muchachos, tenía el celular en modo avión. Era temprano, eran las siete porque todos habíamos llegado juntos. Me puse a mirar. Me pongo a mirar, me están llamando, corro, pero ya no llego".