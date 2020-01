Se dice que los verdaderos amigos se conocen cuando no estás viviendo los mejores momentos y justamente esto fue lo que le sucedió a Lorena Meritano con Teófilo Gutiérrez.

A la actriz le cambió la vida en 2014 cuando le diagnosticaron cáncer de mama (seno), tuvo que pasar por las batallas más duras como las sesiones de quimioterapia y varias intervenciones quirúrgicas: doble mastectomía y la extirpación de las trompas de falopio y los ovarios.

Fue durante ese difícil momento en su vida que conoció a Teo en 2015, ambos coincidieron en un restaurante en Argentina. Gutiérrez por ese entonces estaba jugando para River Plate.

El delantero del Junior en esta ocasión no dio una asistencia o no anotó un gol, pero sí le tiendo una mano a Lorena con su amistad.

"Cuando yo estuve enferma, pasando un mal momento en 2015, me llamó y se comunicó conmigo. Me invitó a la cancha, a ver el entrenamiento. Yo fui con mi hermano y mi pareja de ese momento. Me dio la camiseta, hablamos un poco y quedamos conectados para siempre", contó Lorena en una entrevista al portal MARCA Claro Colombia.

Desde ese momento se empezó a forjar una amistad entre el futbolista y la actriz. En Barranquilla ya se han encontrado en varias oportunidades y como buena hincha de River, Meritano guarda el regalo de Teo como un tesoro.

“Guardo la camiseta porque me la dio cuando estaba muy mal. Los recuerdo con mucho afecto", afirmó Lorena Meritano.

